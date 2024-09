La certitude dans l'évaluation des preuves concernant les tumeurs cérébrales pédiatriques en relation avec l'exposition environnementale provenant d'émetteurs fixes doit être interprétée avec prudence, en raison du petit nombre d'études. Des précautions d'interprétation similaires s'appliquent à l'évaluation des preuves de la relation entre les gliomes/cancers du cerveau et l'exposition professionnelle aux radiofréquences, en raison des différences entre les sources d'exposition et les mesures dans les quelques études incluses. La certitude dans l'évaluation des preuves concernant les tumeurs cérébrales pédiatriques en relation avec l'exposition environnementale provenant d'émetteurs fixes doit être interprétée avec prudence, en raison du petit nombre d'études. Des précautions d'interprétation similaires s'appliquent à l'évaluation des preuves de la relation entre les gliomes/cancers du cerveau et l'exposition professionnelle aux radiofréquences, en raison des différences entre les sources d'exposition et les mesures dans les quelques études incluses.

En 2020, Telecom Italia a été condamné à verser une rente viagère pour maladie professionnelle à l’un de ses anciens employés atteint d’une tumeur au cerveau. C’est le verdict de la cour d’appel de Turin pour laquelle les téléphones portables favorisent l’apparition du cancer . En fait, c’est une confirmation de la condamnation de Telecom Italia prononcée en 2017 par un tribunal de première instance italien – le tribunal d’Ivrée.Lors de cette affaire, les experts de l’institut de la santé italien (ISS) ont été d’avis qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’utilisation prolongée d’un téléphone portable et l’apparition d’une tumeur. Mais la décision de la cour d’appel de Turin s'est basé sur des études fournies par deux médecins nommés par le tribunal. Ces dernières ont démontré un risque accru de tumeurs à la tête chez les personnes qui parlent au téléphone pendant 30 minutes par jour sur une période de 10 ans.Cela montre que la question partage la communauté scientifique. Afin d'évaluer la qualité et la solidité des preuves fournies par ces études précédentes, des chercheurs ont analysé 63 études pour déterminer le lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence et le risque des maladies néoplasiques.Commandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'étude a été dirigée par des experts de l'Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire, et des chercheurs de dix pays y ont participé. L'étude a nécessité quatre ans de travail.L'analyse n'a révélé aucun lien entre l'utilisation du téléphone portable et un risque accru de cancer du cerveau. Elle n'a révélé aucune augmentation du nombre de cas malgré l'essor considérable de la technologie sans fil au cours des 20 dernières années.L'éude a examiné la recherche sur les radiofréquences dans les longueurs d'onde de 300 Hz à 300 GHz - utilisées pour les téléphones mobiles, le wi-fi, les radars, les moniteurs pour bébés et d'autres applications. Le co-auteur de l'étude, le professeur Mark Elwood, professeur honoraire d'épidémiologie du cancer à l'université d'Auckland, a déclaré que l'équipe avait étudié les cancers du cerveau, de l'hypophyse, des glandes salivaires et les leucémies.", a-t-il déclaré. "Pendant la pandémie, les antennes de téléphonie mobile 5G ont été attaquées au Royaume-Uni et ailleurs, dans l'idée infondée qu'elles contribuaient à la propagation du virus. L'étude a porté sur 63 articles pertinents, publiés entre 1994 et 2022, provenant de 22 pays. "", a déclaré le professeur Elwood.Les auteurs n'ont pas non plus constaté de risque accru de leucémie ou de cancer du cerveau chez les enfants en raison des émetteurs de radio ou de télévision ou des stations de base de téléphonie mobile. En ce qui concerne les réseaux mobiles 5G, le professeur Elwood a déclaré qu'il n'y avait pas d'études majeures à ce jour, mais que les études sur les radars - qui ont des fréquences élevées similaires - n'ont pas montré un risque accru de cancer du cerveau.Le professeur Alberto Najera, physicien et expert en radiofréquences et santé à l'université de Castille-La Manche, en Espagne, a salué cette "". Il a déclaré que les conclusions étaient "" et "".", a déclaré le professeur Najera.Voici les principaux résultats de l'étude :En ce qui concerne l'exposition de la tête aux champs proches des téléphones portables, il existe des preuves de certitude modérée qu'elle n'augmente pas le risque de gliome, de méningiome, de neurinome acoustique, de tumeur de l'hypophyse, de tumeur des glandes salivaires ou de tumeur cérébrale pédiatrique. En ce qui concerne l'exposition de la tête aux champs proches des téléphones sans fil, il existe des preuves de faible certitude qu'elle n'augmente pas le risque de gliome, de méningiome ou de neurinome de l'acoustique.La crédibilité de l'absence de lien entre l'utilisation de téléphones portables et le risque de gliome est renforcée par la cohérence externe avec les études de simulation des tendances temporelles de l'incidence. L'absence de lien entre l'utilisation de téléphones sans fil et les risques de gliome, de méningiome et de neurinome acoustique est renforcée par des considérations dosimétriques.En ce qui concerne l'exposition du corps entier aux champs électromagnétiques radioélectriques lointains provenant d'émetteurs fixes (antennes de radiodiffusion ou stations de base), il existe des preuves d'une certitude modérée qu'elle n'augmente probablement pas le risque de leucémie infantile, et des preuves d'une certitude faible qu'elle n'augmente peut-être pas le risque de tumeurs cérébrales pédiatriques.En ce qui concerne l'exposition professionnelle aux radiofréquences, il existe des preuves de faible certitude qu'elle n'augmente pas le risque de cancer du cerveau/gliome.Les chercheurs commentent les résultats :Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?