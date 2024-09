Le moral des consommateurs continue de s'améliorer plus fortement que prévu en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est grâce à l'amélioration des conditions macroéconomiques.



L'introduction d'appareils basés sur la GenAI catalysera une croissance supplémentaire au-delà de 2024.



L'Apple Intelligence avec les lancements d'iPhone compatibles avec la GenAI devrait prolonger la dynamique de croissance jusqu'en 2025, créant ainsi une opportunité d'amener Apple au premier rang des livraisons annuelles.



Les mises à niveau régulières des smartphones et le passage de la LTE à la 5G dans les économies émergentes continueront à alimenter une croissance régulière à long terme.

Les livraisons mondiales de smartphones devraient augmenter de 5 % en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine en raison de l'amélioration de la situation économique dans ces régions. Étant donné que de nombreux fabricants de smartphones intègrent la GenAI dans leurs appareils, les livraisons de smartphones devraient augmenter même après 2024. Selon les statistiques de Counterpoint, les livraisons mondiales de smartphones atteindront 1,25 milliard d'unités en 2024, après avoir connu un déclin au cours des deux dernières années. Counterpoint prévoyait auparavant une croissance de 4 %, qui a été révisée à 5 % après avoir pris connaissance des conditions macroéconomiques dans les pays.Les ventes mondiales de smartphones devraient augmenter dans les années à venir malgré de nombreux problèmes géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe. Selon les prévisions, on assistera à une hausse du marché des smartphones en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Il existe également de nombreux marchés émergents pour les smartphones, comme l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, qui contribueront à stimuler le marché des smartphones, ainsi que l'Amérique et de l'Europe. Les marchés déjà matures comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud vont jouer un rôle clé dans l'augmentation des recettes des livraisons de smartphones.En résumé, Counterpoint prédit :Liz Lee, directrice associée, commente ces prévisions en déclarant : "L'introduction d'appareils basés sur la GenAI catalysera une croissance supplémentaire au-delà de 2024. Au fur et à mesure que les consommateurs seront sensibilisés aux appareils GenAI, les équipementiers intégreront de plus en plus de fonctions GenAI. L'analyste principal Harmeet Singh Walia a déclaré : "Parallèlement, les équipementiers chinois tels que Huawei, HONOR et Motorola stimuleront la croissance du marché des smartphones pliables. L'arrivée d'Apple sur le marché des smartphones pliables, prévue pour 2027, donnera de l'élan à ce nouveau facteur de forme, renforçant ainsi l'écosystème.: CounterpointPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?