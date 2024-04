Les livraisons mondiales de smartphones en 2024 devraient enregistrer un rebond modéré de 3 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 milliard d'unités, selon le rapport Global Smartphone Shipment Forecast de Counterpoint Research. Le segment économique (150 $ - 249 $), qui s'est contracté en 2023 en raison de vents contraires macroéconomiques, en particulier dans les marchés émergents, et le segment haut de gamme (600 $ - 799 $) devraient être à l'origine de ce rebond.Contrairement à 2023, les marchés émergents tels que l'Inde et le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) devraient tirer la croissance du marché mondial des smartphones en 2024, soutenus par le segment économique. Le niveau élevé des stocks au quatrième trimestre 2023 devrait également contribuer à cette évolution.Le segment économique (150 $ - 249 $), qui a connu un déclin notable en 2023, devrait rebondir de 11 % en glissement annuel en 2024, principalement sous l'impulsion de l'Inde, de la MEA et des marchés CALA (Caraïbes et Amérique latine). Les pressions inflationnistes s'étant considérablement atténuées en Afrique et les monnaies locales s'étant stabilisées dans de nombreux pays, le pouvoir d'achat des consommateurs s'est redressé, ce qui a profité au segment des 150 $ à 249 $.Les investissements réguliers sur les marchés MEA et CALA par des équipementiers chinois comme OPPO, Vivo, Xiaomi et Transsion Group ont intensifié la concurrence, stimulant la demande de smartphones économiques. Parallèlement à la reprise de la demande d'appareils informatiques dans les marchés émergents, l'intensification de la concurrence entre les équipementiers chinois sera le principal moteur de croissance de ce segment.Le segment haut de gamme (600 à 799 dollars) devrait maintenir une croissance stable en 2024, augmentant de 17% en glissement annuel, principalement grâce aux anciens modèles de flagships, avec des facteurs de forme de flip bénéficiant également d'une forte croissance en glissement annuel. Les smartphones GenAI et les segments de pliage contribueront à soutenir la demande en ultra-premium, en particulier vers la fin de l'année.Du point de vue des marques, Apple devrait tirer la croissance des segments premium et ultra-premium, les marchés émergents tels que l'Inde et la région Moyen-Orient et Afrique tirant la croissance de l'iPhone, tandis que Samsung affichera une légère croissance dans diverses régions. Huawei en Chine restera un facteur clé de la croissance du marché des smartphones haut de gamme.À plus long terme, CounterPoint Research prévoit des augmentations à un chiffre en glissement annuel pour les livraisons mondiales de smartphones, car le marché semble avoir atteint son point le plus bas.Counterpoint Technology Market Research est une société de recherche internationale spécialisée dans les produits de l'industrie TMT (technologie, médias et télécommunications). Elle propose aux grandes entreprises technologiques et financières une combinaison de rapports mensuels, de projets personnalisés et d'analyses détaillées des marchés de la téléphonie mobile et de la technologie. Ses principaux analystes sont des experts chevronnés de l'industrie des hautes technologies.: CounterPoint ResearchPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?