45 comptes, qui semblent être des bots sur X, ont suffi à générer plus de 4 milliards de vues tout en amplifiant les abus racistes et sexuels, les théories du complot et la désinformation climatique

À une époque où tout le monde s'inquiète pour la démocratie, il est choquant de constater à quel point il a été facile de trouver des comptes qui semblent être des bots répandant la division autour du vote britannique, puis de les voir se lancer directement dans des discussions politiques aux États-Unis et en Irlande, répondant souvent par la haine et le conspirationnisme.L'accès à des informations opportunes, précises et fiables est essentiel pour toutes les démocraties, et il est plus que jamais nécessaire à l'approche de l'élection présidentielle américaine.À la lumière de nos conclusions, nous demandons à X d'intensifier ses efforts de modération et de mieux appliquer ses propres politiques contre les activités inauthentiques. Nous comptons sur eux pour protéger nos démocraties contre les interférences.