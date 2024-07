Threads atteint les 175 millions d'utilisateurs après un an d'existence, le rival de Meta à la plateforme X d'Elon Musk continue de croître, d'après Mark Zuckerberg

Ce serait génial d'aller sur Threads et de voir ce qui se passe pendant les finales de la NBA, pendant le Super Bowl, pendant le Met Gala si vous aimez la mode, pendant les Grammys ou les Emmys. Nous devons donc être un lieu d'information. Mais je ne pense pas que ce soit à nous de vous montrer des prises de position politiques de personnes que vous ne suivez pas. Je pense que cela créera plus de problèmes que cela n'en résoudra. Ce serait génial d'aller sur Threads et de voir ce qui se passe pendant les finales de la NBA, pendant le Super Bowl, pendant le Met Gala si vous aimez la mode, pendant les Grammys ou les Emmys. Nous devons donc être un lieu d'information. Mais je ne pense pas que ce soit à nous de vous montrer des prises de position politiques de personnes que vous ne suivez pas. Je pense que cela créera plus de problèmes que cela n'en résoudra.

Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires américain. Il a cofondé le service de médias sociaux Facebook et sa société mère Meta Platforms (anciennement Facebook, Inc.), dont il est le président, le directeur général et l'actionnaire majoritaire. En 2008, à l'âge de 23 ans, il est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Sa valeur nette au 13 juin 2024 est de 176 milliards de dollars, ce qui fait de lui la quatrième personne la plus riche du monde, derrière Elon Musk, Bernard Arnault et Jeff Bezos.Threads est un service de médias sociaux et de réseaux sociaux en ligne exploité par Meta Platforms. Le service est intégré à Instagram et les utilisateurs doivent s'inscrire à Threads avec un compte Instagram. La fonctionnalité est similaire à celle de Twitter, les utilisateurs peuvent publier du texte, des images et des vidéos, ainsi qu'interagir avec les publications des autres utilisateurs par le biais de réponses, de reposts et de likes. L'application est disponible sur les appareils iOS et Android ; la version web offre des fonctionnalités limitées et nécessite l'installation préalable d'une application mobile.À l'occasion de son premier anniversaire, Threads, l'application sociale basée sur le texte, lancée pour rassembler les miettes du projet X d'Elon Musk, est devenue un véritable acteur dans l'espace des médias sociaux, se greffant sur Instagram pour établir sa propre audience, et semble maintenant avoir une vie propre.Mais s'agit-il d'un véritable rival pour X dans cet espace ? Threads peut-il devenir un substitut viable à l'engagement conversationnel en temps réel ? Par ailleurs, Threads peut-elle, comme Meta l'a envisagé, devenir la prochaine application d'un milliard d'utilisateurs ?Il y a quelques bons et mauvais signes dans sa première année de données de performance, mais au moins, les bases ont été posées pour que Meta fasse de Threads quelque chose de plus significatif. Si les choses vont bien, ou plus concrètement, si les choses vont mal sur X.Comme on l'a vu, Threads a été conçu dès le départ comme une réponse aux changements les moins populaires d'Elon Musk chez Twitter/X, qui ont inclus des licenciements massifs, des règles de modération assouplies, le fait de forcer les utilisateurs à payer pour les coches, des éléments payants du produit, et bien plus encore. Mais le plus grand changement a peut-être été Elon lui-même et les opinions divergentes qu'il alimente désormais régulièrement sur son profil X.En effet, Musk a modifié son image publique par le biais de son flux de conscience constant sur son profil X. Et comme il est aussi l'utilisateur le plus suivi de l'application, ces messages sont également poussés dans le flux de presque tous les utilisateurs de X, d'une manière ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou non, ce qui, pour certains au moins, a été un facteur clé de leur désintérêt pour l'application.Mais ce n'est pas tout.Les premiers licenciements de Musk dans l'entreprise ont déclenché le premier grand mouvement de désaffection pour X au sein de la communauté technologique, qui est depuis devenue l'un des groupes les plus actifs sur Threads. Les commentateurs politiques de gauche et les personnalités du monde du spectacle ont également tourné le dos à X et postent désormais sur Threads. Ce sont ces communautés qui ont le plus contribué à faire de Threads un espace plus actif et plus engageant, en déplaçant leurs discussions Twitter vers la nouvelle application.Pourtant, dans le même temps, de nombreuses autres communautés moins exposées, en particulier dans le domaine du sport, restent attachées à X et ont jusqu'à présent montré peu d'intérêt à recréer leurs réseaux sur une autre application. L'accent mis par X sur les mises à jour instantanées, via son flux en temps réel, combiné aux listes "Following", que les utilisateurs ont construites au fil des ans, signifie qu'il s'agit toujours d'un flux très précieux pour les événements en direct, et en tant que tel, X reste un connecteur essentiel, avec de nombreuses mises à jour clés qui passent d'abord par les posts de X, comme elles le faisaient autrefois par les tweets.Mais en même temps, cette cohorte initiale d'utilisateurs de Threads prend de l'ampleur au sein de l'application. À un rythme plus lent que la ruée initiale de l'application, c'est certain, mais il augmente régulièrement au fil du temps.Lors de cette première vague, Threads a battu le record du nombre d'inscriptions, atteignant 100 millions de profils créés dans les jours qui ont suivi son lancement. Il a ensuite atteint 100 millions d'utilisateurs actifs trois mois plus tard, ce qui prouve la popularité de l'application, avant de passer à 130 millions d'utilisateurs en février de cette année, sept mois après son lancement, puis à 150 millions en avril.Aujourd'hui, Meta a confirmé que Threads comptait 175 millions d'utilisateurs, ce qui marque ses 12 premiers mois d'existence.Il s'agit d'une base d'utilisateurs solide. À titre de comparaison, Reddit compte 82 millions d'actifs quotidiens, tandis que Snapchat compte 422 millions d'unités d'accès numériques (DAU).La comparaison la plus directe est bien sûr X, qui compte toujours 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens depuis novembre 2022, peu après l'arrivée d'Elon à la tête de l'application. Threads se rapproche de ce chiffre, ce qui en fait un véritable rival pour le projet social de Musk, même s'il convient de noter que la croissance de Threads s'est considérablement ralentie, même si elle continue d'augmenter.Threads a ajouté 7,5 millions de nouveaux utilisateurs actifs par mois entre octobre 2023 et février de cette année, mais ce chiffre est tombé à 5 millions d'utilisateurs actifs supplémentaires par mois au cours de la période de trois mois la plus récente. Son taux de croissance a donc chuté de plus de 30 %. Bien qu'il soit en progression, il n'attire pas vraiment les gens en masse à ce stade.Est-ce un mauvais signe ?Eh bien, encore une fois, X n'a connu aucune croissance du nombre d'actifs quotidiens depuis près de deux ans, de sorte que le fait que Threads ajoute 5 millions d'utilisateurs par mois est significatif, en termes relatifs. Avec 5 millions d'utilisateurs supplémentaires par mois, Threads est également en bonne voie pour dépasser X en termes d'utilisateurs actifs d'ici octobre de l'année prochaine, bien que cela dépende également du fait que X n'ajoute pas de nouveaux utilisateurs, et que bien des choses peuvent se produire d'ici là pour changer la donne.Essentiellement, Threads a encore du chemin à faire pour conquérir un grand nombre de ses utilisateurs potentiels. Et cela, au moins en partie, pourrait être lié à sa résistance au contenu d'actualités en temps réel.Ce qui n'est que partiellement vrai. Comme Meta l'a clairement indiqué, bien qu'elle veuille se tenir à l'écart des contenus qui sèment la discorde, comme les informations politiques et les débats idéologiques, elle est heureuse d'héberger des informations en temps réel sur certains sujets, comme le sport et la mode.Comme l'a déclaré Adam Mosseri, responsable d'Instagram, dans une interview accordée à Platformer cette semaine :Cela va dans le sens de la volonté de Meta d'être un lieu de discussion plus positif, car Meta en a assez de voir les utilisateurs se plaindre de l'envahissement de leurs fils d'information par les débats politiques, et de voir ses dirigeants comparaître devant le Congrès pour répondre de leurs actes.C'est pourquoi Meta prend des mesures définitives pour éviter le contenu politique, mais cela laisse également la porte ouverte à la domination de X lors d'événements majeurs en temps réel. Car Threads, dans sa forme actuelle, n'est pas fondamentalement conçu pour fournir un flux en direct de messages instantanés.Threads travaille également sur ce point. Mosseri explique que l'équipe s'est de plus en plus concentrée sur l'engagement en temps réel au fil du temps, et qu'elle développe de meilleures solutions pour tenir les utilisateurs au courant de l'actualité. Il s'agirait d'un changement important, mais pour l'instant, la résistance aux mises à jour reste un problème pour de nombreuses personnes.Si les mesures de Meta montrent que c'est la bonne décision, ces réclamations auront probablement beaucoup moins d'importance, mais cela contribuera-t-il, par inadvertance, à maintenir la pertinence de X ?En réalité, probablement pas, parce que les personnes qui sont maintenant les plus enclines à la discussion politique sur X ne venaient probablement jamais sur Threads de toute façon. Alors, même si cela semble être une erreur évidente de l'équipe de Threads, avec le temps, Meta parie qu'une approche plus axée sur la positivité l'emportera.Nous ne savons pas si c'est vrai, et encore une fois, même s'il incombe à l'équipe de Threads de faire les choses correctement, plus Musk agite la base d'utilisateurs de X, plus cela joue en faveur de Threads.À l'heure actuelle, Threads est donc en position de force pour dépasser, et potentiellement surpasser X en tant que plateforme sociale en temps réel de choix. Il a également plus de variables qui jouent en sa faveur, et s'il peut gagner certaines de ces communautés X intégrées, comme les fandoms sportifs et musicaux, cela pourrait déclencher un changement beaucoup plus important.Puis viendront les publicités et une nouvelle plateforme pour les spécialistes du marketing. Mosseri affirme que c'est en cours, mais il semble, du moins à ce stade, que Threads ait besoin d'une nouvelle poussée de croissance avant que Meta ne passe à l'action sur ce front.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Threads sera en mesure de rivaliser, voire de surpasser X d'Elon Musk ?