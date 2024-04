Il faut rappeler que ce ne sont que les données du marché américain qu'il s'agit, la tendance ne se reflète donc pas nécessairement à l'international

Très loin d'être le « twitter-killer » prévu

Quand Mark Zuckerberg voulait acheter Twitter

La nouvelle application de Meta, lancée l'été dernier dans le sillage de la technologie d'Instagram, a vu ses utilisateurs actifs quotidiens augmenter de façon constante depuis novembre, selon les estimations d'utilisation d'Apptopia. Threads est un concurrent direct de X, anciennement Twitter, qui a lutté pour maintenir sa base d'utilisateurs depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme il y a environ 18 mois.Aujourd'hui, Threads compte plus d'utilisateurs quotidiens aux États-Unis que X, une tendance qui se poursuit depuis décembre, lorsque Threads est devenue l'application la plus téléchargée d'Apple.« Les DAU de Threads aux États-Unis ont dépassé ceux de X en décembre 2023 et la tendance ne s'est pas démentie », a déclaré Thomas Grant, vice-président de la recherche chez Apptopia. « Threads est actuellement la troisième application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store d'Apple, tandis que X occupe la 41e place. Dans le Google Play Store, Threads est à la 12e place des applications gratuites, tandis que X est à la 44e place ».Pour mémoire, les utilisateurs actifs quotidiens (DAU pour) désignent le nombre d'utilisateurs uniques avec au moins une session par jour dans l'application. Les applications mobiles auxquelles les utilisateurs accèdent plusieurs fois par jourDepuis le début du mois d'avril, Threads compte en moyenne 28 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, c'est-à-dire des personnes qui ont ouvert l'application au moins une fois au cours d'une période de 24 heures. Il s'agit d'une augmentation d'environ 55 % par rapport à décembre, lorsque Threads comptait en moyenne 18 millions d'utilisateurs par jour.Aux États-Unis, le nombre de DAU a été plus irrégulier sur X et inférieur à celui de Threads au cours de la même période. Depuis le début du mois d'avril, X a enregistré une moyenne de 22 millions de DAU, soit un taux d'utilisation inférieur de 21 % à celui de Threads. Le nombre d'UAD sur X est resté relativement stable au cours des trois derniers mois, mais il a augmenté depuis décembre, lorsque la plateforme avait enregistré 17 millions d'UAD. C'est le premier mois où Threads a battu X en termes d'UAD aux États-Unis.Du côté d'Appfigures, sur le marché américain, Threads est en troisième position sur iOS, X se retrouve en 37e position.Dans l'ensemble, X affirme avoir plus de 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, avec des audiences significatives sur de nombreux autres marchés. Mais sur la base de ces chiffres, il semble que l'expérience du clone Twitter développé par Meta soit en train de prendre de l'ampleur, ce qui pourrait être un mauvais signe pour X à l'avenir.Cependant, les données ne sont pas toutes mauvaises pour X.Apptopia rapporte également que si le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de X est resté relativement stable, il a augmenté par rapport au mois de décembre, où X aurait chuté à environ 17 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis.Il est donc possible que X soit en train de se stabiliser à un niveau plus élevé, après les perturbations causées par les divers changements apportés par Musk à l'application. Mais même dans ce cas, Threads pourrait bien être prêt à prendre la relève. Et bien qu'il ne s'agisse que des États-Unis, cela pourrait également indiquer des opportunités élargies dans d'autres régions.Les dirigeants de Meta ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils pensaient que Threads avait le potentiel pour devenir la prochaine plateforme d'un milliard d'utilisateurs, bien que la croissance de l'application ait ralenti par rapport aux chiffres fulgurants de son lancement. Threads a atteint 100 millions de membres en un temps record, grâce à son affiliation à Instagram. Le 1février, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre de l'entreprise que Threads disposait désormais de 130 millions d'utilisateurs actifs. Zuckerberg a déclaré que Threads « se développe régulièrement », tout en estimant que l'application avait explosé avant que Meta ne soit prête.« Je note que Threads compte aujourd'hui plus de personnes qui l'utilisent activement que lors de son pic de lancement initial », a déclaré Zuckerberg. « Je pense donc que cette application est en passe de devenir un succès majeur.X, à titre de comparaison, revendique 550 utilisateurs actifs mensuels. Dans l'ensemble, Threads a donc encore un long chemin à parcourir pour détrôner l'application qui affichait un oiseau bleu.Mais Meta est peut-être sur la bonne voie, et son souci de créer une expérience utilisateur plus positive lui permettra de détrôner X en tant que plateforme sociale en temps réel de choix pour la majorité des utilisateurs. Sa résistance au contenu en temps réel semble être un obstacle potentiel, tout comme le fait qu'elle évite les sujets politiques. Peut-être que, malgré cela, Meta est sur la bonne voie et que Threads est en train de devenir une plateforme meilleure et plus attrayante pour un plus grand nombre d'utilisateurs.Threads a été surnommé « le Twitter-killer » en ligne, en raison de l’animosité entre les deux milliardaires rivaux qui ont dit qu’ils aimeraient se battre dans une cage. Musk semblait être plus enthousiaste et a répété à plusieurs reprises aux utilisateurs de Twitter de supprimer leurs comptes Facebook, qualifiant le réseau social de « nul ».Zuckerberg a tenté de séduire les utilisateurs de Twitter qui étaient furieux et menaçaient de partir de l'ancien Twitter après que Musk a imposé une limite au nombre de publications que les titulaires de compte pouvait lire par jour. La limite s'appliquait également aux utilisateurs qui avaient payé pour obtenir le statut vérifié, bien que les règles indiquaient qu'ils pouvaient lire deux fois plus de tweets par jour que ceux qui n'ont pas payé.Pour justifier ces restrictions « temporaires », Elon Musk a évoqué des problèmes liés au nombre d’entreprises et de sites web qui utilisent les données de Twitter. Musk a affirmé qu’il voulait protéger la qualité du contenu et lutter contre la désinformation et les abus sur Twitter. Il a également promis de lever les restrictions dès que possible et d’offrir plus d’options aux utilisateurs pour personnaliser leur expérience.Zuckerberg, quant à lui, a déclaré qu’il voulait offrir une alternative plus ouverte et plus inclusive aux utilisateurs qui veulent s’exprimer librement et rejoindre des communautés qui partagent leurs intérêts. Il a également affirmé que Threads respecterait la vie privée et la sécurité des utilisateurs et qu’il n’utiliserait pas leurs données à des fins publicitaires.En 2008, des années avant de créer son imitateur Twitter, Meta (à l'époque où il s'appelait Facebook) a essayé d'acheter Twitter. Et pas une fois, mais deux. Une fois lorsque Dorsey était à la tête de Twitter, et une autre fois auprès des fondateurs Ev Williams et Biz Stone, après que Dorsey ait été évincé en tant que PDG et relégué à un rôle silencieux en tant que président. Mais les dirigeants de Twitter pensaient que la valorisation de 500 millions de dollars de leur entreprise par Meta était trop faible, et l'accord a échoué.Lorsque Meta ne peut pas acheter d'applications, il les clone. En 2017, la société a volé l'idée de faire disparaître des images pour sa fonctionnalité Stories à Snap, une application qu'elle avait tenté d'acheter en 2013. En 2016, Zuckerberg, qui a appris le mandarin par lui-même, s'attirait les faveurs de la Chine, espérant acheter l'application chinoise de synchronisation Musical.ly. Mark Zuckerberg avait sorti le grand jeu en vain : il a vanté les livres de science-fiction chinois à ses abonnés sur Facebook (notamment, un roman de Liu Cixin qui a été adapté sous forme de série SF cette année et est disponible sur Netflix) et a publié une photo de lui faisant du jogging sur la place Tiananmen remplie de smog. Il aurait demandé au président chinois Xi Jinping de donner un nom honorifique à sa fille alors à naître lors d'un dîner à la Maison-Blanche.Mais ByteDance, le propriétaire de TikTok, l'a devancé et a fait fusionner Musical.ly avec TikTok. Des années plus tard, Meta a copié le format de TikTok pour son offre Reels sur Instagram.Quoiqu'il en soit, Meta a su choisir le bon moment pour lancer Threads, tentant également de profiter de l'exode des utilisateurs de l'ancien Twitter comme d'autres plateformes. En effet, des rivaux comme Mastodon, Hive Social et d'autres ont réussi à attirer certains utilisateurs de Twitter sur leurs plateformes, en particulier après que Musk a ordonné des changements impopulaires, tels que la purge des pastilles bleues non payantes et la dévaluation de la modération du contenu.Sources : Appfigures , Apptopia ( Threads X ), Meta Pensez-vous que Threads peut maintenir sa croissance et surpasser X à long terme à l'international ?Quelles fonctionnalités spécifiques de Threads trouvez-vous les plus attrayantes par rapport à X ?Comment percevez-vous la récente décision de Musk de facturer des frais d’abonnement mensuels sur X ? 