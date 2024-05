La nouvelle limite de téléchargement a été repérée par le consultant en médias sociaux Matt Navarra, qui a publié une capture d'écran de la notification sur son compte X (anciennement Twitter). « Téléchargez des vidéos d'une durée maximale de 60 minutes ! Assurez-vous que votre application est à jour, puis essayez de télécharger depuis votre application ou votre bureau sur tiktok.com », peut-on lire sur la capture d'écran.La date de lancement du format vidéo d'une heure de TikTok n'est pas connue. L'entreprise a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, de déployer cette fonctionnalité à grande échelle.Cependant, son arrivée marquera un changement majeur pour l'application de vidéo sociale, qui a commencé son voyage en 2016 avec des clips vidéo de 15 secondes. Le succès de TikTok a poussé les principaux acteurs, notamment Instagram de Meta et YouTube de Google, à entrer dans le jeu et à lancer leurs versions du format vidéo court.C'est un travail en cours pour TikTok. La société a déjà permis à certains créateurs de télécharger des vidéos d'une durée maximale de 30 minutes. Elle repousse la limite encore plus loin pour tenir compte des commentaires des créateurs qui souhaitent produire des contenus de longue durée tels que des démonstrations de cuisine, des sketches humoristiques, des tutoriels de beauté et bien d'autres choses encore.Outre l'augmentation de la limite de téléchargement, TikTok a déjà testé un mode plein écran horizontal et des vignettes de balayage vidéo, rapporte la publication.L'introduction de vidéos de longue durée sur sa plateforme pourrait également permettre à TikTok de se démarquer de YouTube, dans l'espoir d'attirer les créateurs. Les plateformes de streaming telles qu'Apple TV+ diffusent parfois gratuitement le premier épisode de leurs émissions de télévision sur YouTube. Peacock a tenté la même chose avec l'une de ses séries sur TikTok, mais l'épisode était divisé en cinq parties.Que pensez-vous de ce nouveau format long pour les vidéos TikTok ?Pensez-vous que cette initiative de TikTok produira le résultat escompté ?