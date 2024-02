"TikTok a proposé de payer nos artistes et nos auteurs-compositeurs à un taux qui ne représente qu'une fraction du taux payé par les grandes plateformes sociales similaires."



"Aujourd'hui, pour montrer à quel point TikTok rémunère peu les artistes et les auteurs-compositeurs, malgré sa base d'utilisateurs massive et croissante, l'augmentation rapide de ses recettes publicitaires et sa dépendance croissante à l'égard des contenus musicaux, TikTok ne représente qu'environ 1 % de notre chiffre d'affaires total."



"En fin de compte, TikTok essaie de créer une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique."

"Il est triste et décevant de constater qu'Universal Music Group a fait passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes et auteurs-compositeurs."



"Malgré la rhétorique et le discours mensongers d'Universal, le fait est qu'ils ont choisi de se détourner du soutien puissant d'une plateforme qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents."



"TikTok a été en mesure de conclure des accords 'artistes d'abord' avec tous les autres labels et éditeurs. Il est clair que les actions intéressées d'Universal ne sont pas dans l'intérêt des artistes, des auteurs-compositeurs et des fans."

Un grand nombre de chansons ont été retirées de l'application TikTok. Cette disparition est le résultat d'un conflit entre le label Universal Music Group et TikTok, qui est accusé de ne pas payer équitablement les droits musicaux. Universal représente plusieurs des plus grandes stars du monde et de TikTok, telles que Taylor Swift, Harry Styles et Adele. Ces trois stars ont été la bande-son de nombreuses tendances récentes sur le site. Toutes les vidéos utilisant les chansons seront silencieuses et un avertissement indiquera que le son a été supprimé.L'accord conclu entre TikTok et Universal, qui prévoyait l'octroi d'une licence pour les chansons, a expiré le 31 janvier. À l'expiration de cet accord, les deux sociétés ont annoncé qu'elles n'étaient pas parvenues à conclure un nouvel accord, ce qu'Universal a annoncé dans une déclaration spectaculaire. Une déclaration rédigée comme "" a déclaré :La lettre ouverte indique également que TikTok permet à la plateforme d'être "" et développe également des outils pour "". Elle accuse TikTok d'"".La lettre reproche également à la plateforme de faire "".Une déclaration de TikTok a été faite :Universal Music GroupQuel est votre avis sur le sujet ?