no — jack (@jack) May 4, 2024

Jack Dorsey, fondateur de Twitter, a confirmé son départ du conseil d'administration de Bluesky, la plateforme décentralisée de médias sociaux qu'il a contribué à créer. La nouvelle a été révélée lorsque Dorsey, en réponse à une question sur X (anciennement Twitter), a déclaré qu'il ne faisait plus partie du conseil d'administration de Bluesky.Bluesky, qui a commencé comme un projet au sein de Twitter en 2019, est finalement devenue une entité indépendante avec Dorsey siégeant à son conseil d'administration.La plateforme, dirigée par le PDG Jay Graber depuis 2021, vise à créer une norme de médias sociaux open-source qui donne aux utilisateurs le contrôle de leur expérience. Bluesky n'a ouvert ses portes au public qu'en mars 2023, après une période d'invitation d'un an.Dans une déclaration, Bluesky a remercié Dorsey pour son aide dans le financement et le lancement du projet, reconnaissant que la plateforme prospère désormais grâce à son protocole décentralisé, atproto. L'entreprise a également annoncé qu'elle recherchait un nouveau membre du conseil d'administration qui partage son engagement à construire un réseau social centré sur l'utilisateur.L'implication de Dorsey dans Bluesky avait été quelque peu limitée, le PDG Jay Graber ayant précédemment déclaré qu'il fournissait des commentaires occasionnels, mais qu'il était autrement "". Plusieurs mois avant cette révélation, Dorsey avait déjà fermé son compte Bluesky.Le départ de l'ancien PDG de Twitter du conseil d'administration de Bluesky coïncide avec son regain d'intérêt pour ce qu'il appelle la "". Dans une série de messages sur X, M. Dorsey a supprimé tous les comptes sauf trois et a exhorté les utilisateurs à ne pas dépendre des entreprises pour leurs droits, en déclarant : "".Si les raisons du départ de Dorsey ne sont pas claires, son engagement en faveur des plateformes décentralisées et de la technologie open-source semble être une force motrice.Quel est votre avis sur le sujet ?