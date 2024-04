Envoyé par Rolllmops Envoyé par



Même simplement manger local ne produit pas de bénéfices écologiques évident :



Justement non, ça n'est pas une bonne idée et ça n'est de toute manière pas réaliste. Déjà il faudrait reconstruire des infrastructure qu'on n'a pas, donc augmenter massivement nos émissions carbone. Ensuite, il faudrait du personnel qui n'existe pas non plus et ça on ne peut pas le fabriquer. C'est le genre de mesure "de bon sens" défendue par l'extrême-droite qui lorsqu'on les chiffre est au final plutôt négative.Même simplement manger local ne produit pas de bénéfices écologiques évident : https://www.futura-sciences.com/plan...-serre-102160/ Et ne parlons même pas des conséquences sur le pouvoir d'achat de ce genre de mesure : un français n'acceptera pas de produire ce qu'on produisait autrefois en Chine pour le même salaire qu'un chinois.

L'article que tu cites insiste sur le fait que la manière à laquelle la nourriture a été produite a plus d'impact sur l'environnement que le transport. Justement, les agriculteurs français se plaigent d'être mis en concurrence avec des pays qui ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales. Si on met en place du protectionnisme, on dépendra moins du dumping environnemental.Concernant le "personnel qui n'existe pas", si, il existe. En France, on a plein de sans emploi que l'on maintient en vie et qu'on oblige à passer du temps à mendier un emploi. Il faut créer des emplois utiles. Comme ça, au lieu que ces gens passent du temps à postuler et se faire humilier par une succession de rejets par les entreprises, ils passeront du temps soit sur un emploi utile, soit sur une formation qui débouchera vraiment sur un emploi.Concernant les infrastructures à reconstruire, oui, ça aura un coût temporaire. Mais, de toute façon, notre survie à long terme en dépend. Je ne sais pas ce que tu penses des vidéos de Jean-Marc Jancovici, mais un thème qui revient régulièrement est que la future pénurie de pétrôle réduira physiquement beacoup les flux de transport. Ce qui sera produit loin, on n'y aura plus aussi facilement accès que maintenant. Au lieu de gaspiller les énergies fossiles, il faudrait les utiliser pour adapter les infrastructures au monde d'après.D'ailleurs, à propos du bilan carbonne des infrastructures à reconstruire, en Ukraine, le bilan va être salé. En France, le parti Les Écologistes est pour la guerre , mais on n'est plus à une contradiction près.