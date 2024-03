La descente aux enfers de X (Twitter) empire après qu'il a été inondé de publications conspirationnistes affirmant que l'effondrement du pont de Baltimore était une attaque délibérée

This is Baltimore’s DEI mayor commenting on the collapsed Francis Scott Key Bridge.



It’s going to get so, so much worse. Prepare accordingly. pic.twitter.com/slw0lCooin — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) March 26, 2024

Oh that's ridiculous. The guy looks like a teen wearing a letterman jacket. That's not hate. That's an observation based on evidence. — The__Zuska (@The__Zuska) March 26, 2024

Une étude de l'Union européenne (UE) a conclu en novembre dernier que X (ex-Twitter) est la plus grande source de désinformation et de propagande. Des fonctionnaires européens ont exhorté Elon Musk à mieux se conformer aux lois de l'UE visant à lutter contre la désinformation. Quelques semaines auparavant, l'UE avait accusé les plateformes de médias sociaux de ne pas avoir réussi à mettre un terme aux campagnes de propagande et de désinformation du gouvernement russe. Selon les responsables européens, la portée et l'influence des comptes soutenus par le Kremlin ont fortement augmenté au cours de l'année 2023.La tendance de X à promouvoir la désinformation et la propagande ne semble pas s'être corrigée depuis. Au contraire, de nouvelles observations indiquent que le phénomène a pris une ampleur considérable. À titre d'exemple, de nombreux comptes X populaires, y compris des comptes de personnalités politiques, ont inondé la plateforme d'informations erronées sur les circonstances qui ont conduit mardi à l'effondrement du pont de Baltimore. Ces comptes ont diffusé des théories selon lesquels l'effondrement était une attaque délibérée alors que les autorités de la ville affirment qu'il n'y a aucune trace d'acte criminel.Pour rappel, un navire battant pavillon singapourien a percuté tôt mardi un pilier du pont Francis Scott Key qui s'est alors effondré tel un château de cartes. Dans la foulée, des utilisateurs de X ont mis en cause tout un tas d'auteurs supposés, de terroristes à Israël. Parmi les théories les plus populaires, celle émise par Andrew Tate, un influenceur britannique né aux États-Unis, qui a assuré sur X à ses neuf millions d'abonnés que le porte-conteneurs Dali avait été victime d'une " vaste cyberattaque". « Les lumières s'éteignent et il se dirige délibérément vers le pilier du pont », note l'influenceur dans l'un de ses nombreux messages.« Des agents étrangers attaquent des infrastructures numériques. Rien n'est intouchable », assène-t-il. Andrew Tate fait l'objet de plusieurs accusations, dont une en Roumanie dans un dossier de traite d'êtres humains en bande organisée. Cette spéculation a été reprise par Alex Jones, le fondateur du média complotiste InfoWars. « Ça me semble délibéré. Une cyberattaque est probable. La Troisième guerre mondiale a commencé », assure Jones qui fut condamné pour avoir mis en doute la réalité d'une tuerie dans l'école primaire de Sandy Hook en 2012 aux États-Unis, dans laquelle 20 écoliers et six adultes ont perdu la vie.Selon les observateurs, les mêmes personnalités adeptes des théories du complot qui ont inondé X de messages affirmant que l'effondrement du pont était une attaque délibérée ont également qualifié les fusillades de "faux drapeaux" et nié des faits élémentaires concernant la pandémie de Covid-19. Un républicain de Floride, candidat au Congrès, a imputé la responsabilité de l'incident aux autorités locales, tandis que des messages racistes sur l'immigration et le maire de Baltimore, Brandon Scott, circulaient parmi l'extrême droite. Les théories les plus répandues sont celles selon lesquelles le navire a subi une cyberattaque.L'effondrement du pont a été filmé par les habitants à proximité, et les téléspectateurs ont pu constater un black-out total sur le navire. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré l'état d'urgence à la suite de l'effondrement. Les détails sur les causes réelles de la collision sont encore en cours d'élaboration. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a parlé à la presse de la tragédie impensable et indescriptible que représentait cet incident. Le black-out qui a été observé sur le navire avant la collision avec le pilier du pont nourrit les théories sur une cyberattaque présumée contre perpétrée par les adversaires des États-Unis.Certains utilisateurs de X de droite ont suggéré que l'association DEI (diversity, equity and inclusion) du Maryland était liée à l'effondrement du pont. Paul Szypula, un influenceur MAGA avec plus de 100 000 abonnés sur X, a posté sur X : « Synergy Marine Group [la société propriétaire du navire en question] promeut les idées du DEI dans son entreprise. Les pratiques commerciales anti-blancs ont-elles causé ce désastre ? ». Il l'a accompagné d'une capture d'écran d'une page du site Web de l'entreprise qui évoque l'existence d'une politique de diversité et d'inclusion. Ce post a été vu par des centaines de milliers d'utilisateurs.Alors que les théoriciens du complot rivalisent pour attirer l'attention à la suite d'une tragédie, d'autres cherchent à susciter l'engagement par le biais d'une expertise douteuse, de spéculations folles ou de clips vidéo volés. Selon les experts, les messages non fondés et provocateurs dépassent le plus souvent le flot d'informations vérifiées qui suit tout événement majeur de l'actualité. Les théories du complot deviennent alors un contenu, et de nombreuses personnes s'étonnent et s'indignent de leur existence. Et par la suite, ils oublient en quelque sorte le flot d'informations erronées jusqu'à la prochaine tragédie qui frappera.Depuis l'acquisition de la plateforme par Elon Musk, le site est devenu une chambre d'écho pour les comptes vérifiés diffusant des théories conspirationnistes, des discours glorifiant le nazisme et l'antisémitisme, des contenus incitant à la haine envers les musulmans et les juifs, etc. Pour ne rien arranger, les systèmes d'IA générative sont utilisés par certains pour générer et diffuser du contenu non vérifié, y compris les hallucinations des modèles de langage. Après le rachat, Musk s'est donné pour mission d'éradiquer les bots de la plateforme, mais plus d'un an après, il n'en est rien. Le problème semble s'être même aggravé.En ce qui concerne la désinformation et la propagande, Musk a déclaré qu'il comptait sur les notes communautaires pour ralentir leur prolifération. Mais cette fonctionnalité est limitée et les utilisateurs qui étiquettent les nouvelles peuvent également se tromper et propager des infox. Par ailleurs, Musk se décrit comme un libertarien et a déclaré à de multiples reprises qu'il tente de faire de X un espace privilégié pour la liberté d'expression. Il a déclaré que les discours haineux ne seront pas retirés de X à moins d'être illégaux. Cette position a attiré les complotistes, mais a fait fuir d'autres utilisateurs, y compris les annonceurs de X.Bien sûr, X n'est pas la seule plateforme de médias sociaux sujette à la désinformation et à la propagande. Mais les règles de modération laxistes promues par Musk et le fait de pousser la notion de liberté d'expression à son extrême (en comparant la modération à une censure ou à une répression) transforment la plateforme en un environnement numérique de plus en plus toxique pour les utilisateurs.Source : Vox, XQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du déferlement de la désinformation et des théories du complot sur X ?Que pensez-vous de la notion de liberté d'expression promue par Musk ? Est-elle conforme aux lois ?Pourquoi Musk refuse-t-il d'appliquer des règles strictes de modération alors que X continue de s'enfoncer ?