Threads, l'application de conversation textuelle de Meta, continue de croître régulièrement, avec plus de 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels, selon son PDG Mark Zuckerberg. Ce chiffre est en fait plus élevé que le pic atteint par Threads immédiatement après son lancement en juillet 2023.Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de Meta, Mark Zuckerberg s'est dit optimiste quant à la capacité de Threads à poursuivre sur sa lancée grâce à des améliorations constantes et à la croissance du nombre d'utilisateurs. Il a noté que davantage de personnes utilisent activement l'application aujourd'hui par rapport à l'augmentation initiale lors de son lancement.En juillet dernier, Mark Zuckerberg avait de grandes ambitions pour Threads, prédisant qu'elle pourrait devenir la prochaine plateforme de Meta avec un milliard d'utilisateurs, aux côtés de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, Threads semble trouver ses marques. À titre de comparaison, X (anciennement connu sous le nom de Twitter) compte environ 550 millions d'utilisateurs actifs mensuels, d'après les chiffres communiqués par son propriétaire Elon Musk en septembre. Threads a encore du chemin à parcourir, mais Meta investit massivement pour que l'application prenne de l'ampleur.Dans les mois qui ont suivi le lancement, l'utilisation de Threads a diminué en raison de l'absence de fonctionnalités essentielles telles que la recherche par mot-clé et la prise en charge de plusieurs comptes. Cependant, Meta s'est empressé de combler ces lacunes et de développer les capacités de l'application. Ce regain d'attention semble porter ses fruits.L'ajout de fonctions d'édition, de messages vocaux, d'une découverte améliorée et d'autres fonctionnalités a permis de tripler le nombre de téléchargements quotidiens de Threads, qui a atteint 28 millions en décembre. L'expansion dans l'UE et l'augmentation de la pollinisation croisée avec les profils Instagram ont également stimulé la croissance.Pour l'avenir, le directeur financier de Meta a déclaré que l'entreprise restait concentrée sur la poursuite du développement de la communauté Threads grâce à des fonctionnalités et des améliorations supplémentaires en 2024.: Mark Zuckerberg, PDG de MetaQuel est votre avis sur le sujet ?