Selon Jonathan Briskman, Threads a rapidement pris de l'ampleur, avec un nombre étonnant de 150 millions de téléchargements, dépassant toute autre application dans l'histoire. Une part importante de ces téléchargements, 80 %, a eu lieu en juillet, le premier mois de Threads, grâce à son intégration avec Instagram. Les mois d'août et de septembre ont enregistré respectivement 25 millions et 19,5 millions de téléchargements, alors que la croissance s'est ralentie après l'essor initial.Le rapport met également en évidence une récente augmentation des téléchargements de Threads en octobre, faisant passer l'application de la 40e à la 20e place du classement général des téléchargements. Toutefois, les données couvertes par le rapport ne vont que jusqu'en septembre, ce qui rend incertaine la situation actuelle de l'application au-delà de cette période.Le rapport fait notamment la distinction entre les "téléchargements" et les "utilisateurs". Si Threads a enregistré plus de 280 millions de téléchargements au troisième trimestre, cela ne se traduit pas par 280 millions d'utilisateurs. Certains téléchargements peuvent être effectués sur plusieurs appareils appartenant à une même personne, tandis que d'autres peuvent avoir essayé l'application une fois et ne pas y revenir.Bien que Meta n'ait pas divulgué de données spécifiques sur l'utilisation active de Threads, DataAI estime à 135 millions le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde sur une base mensuelle. Cela signifie qu'il y a environ 78 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, ce qui représente un public important malgré la perte de popularité initiale. Les utilisateurs de l'Union européenne ne peuvent toujours pas accéder à l'application, ce qui laisse une marge de progression.Comme Threads attire des utilisateurs qui cherchent des alternatives à X en raison de facteurs tels que l'accent mis sur les utilisateurs payants et les nouvelles règles de modération, il y a un potentiel pour Meta. L'influence d'Elon Musk, qui critique les médias traditionnels et les journalistes, incite également les utilisateurs de Twitter à opter pour l'alternative Meta.Au-delà de Threads, le rapport explore les tendances plus générales de l'utilisation des applications, telles que l'augmentation du temps passé dans les applications, en particulier dans la région APAC. Sur des marchés comme l'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde, les utilisateurs passent plus de cinq heures par jour sur des applications. L'Amérique latine rattrape également son retard, l'Argentine et le Brésil dépassant la barre des cinq heures. Cette croissance de l'utilisation des applications indique un potentiel important sur les marchés asiatiques et latino-américains, même si le revenu par utilisateur est plus faible dans les régions en développement.En conclusion, bien que Threads ait connu un ralentissement de sa croissance initiale, elle reste prometteuse pour Meta, en particulier à l'heure où Twitter subit des changements. Le rapport de data.ai fournit des informations complètes sur les tendances d'utilisation des applications, les dépenses in-app, les jeux et les modèles émergents, ce qui en fait une ressource précieuse pour comprendre l'évolution du paysage technologique.Source : Data AI Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?