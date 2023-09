La grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cette tendance est en train de séduire les gens ou non. Et si c'est le cas, pourquoi les gens acceptent-ils si volontiers ce changement que peu d'entre eux ont vu venir ?La plateforme X compte de nombreux clients fidèles, dont certains des plus grands noms de l'industrie, comme Jimmy Choo, Louis Vuitton et d'autres.La disparition de ce logo emblématique représentant un oiseau bleu géant a donc fait parler d'elle pour des raisons évidentes. Mais il n'est pas facile d'opérer un changement radical et de l'oublier.Qu'elles le veuillent ou non, de nombreuses marques appellent X par son ancien nom, Twitter. Et cela inclut l'ancien président américain Donald Trump. D'ailleurs, tant de ses tweets qui ont été archivés rappellent Twitter tel que mentionné par le Congrès. En outre, on peut également voir comment cela continue à servir comme un énorme rappel pour tous sur la façon dont l'application était plus considérée comme une place publique.De nombreuses applications appartenant à l'ancien commandant en chef du pays ont été sauvegardées pour la postérité. La confusion liée à l'image de marque semble être un point commun pour beaucoup, car le sondage révèle que près de 69 % des Américains continuent d'appeler Twitter sans s'en préoccuper. Le simple fait d'entendre le mot "X" est étrange pour certains.Cette étude particulière porte sur près de 1 050 adultes américains âgés de plus de 18 ans. De plus, cette étude qui vient d'être menée avait un seul objectif en tête. Il s'agit de savoir ce qu'il en est actuellement et ce que X a en réserve pour l'avenir.Certaines des plus grandes marques mondiales n'ont pas encore adopté cette tendance X et même lorsqu'elles citent l'application, X est rarement présent. Mais les dirigeants espèrent que ce changement arrivera bientôt.Près de 57 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles connaissaient la plateforme Threads et la moitié d'entre elles ont sauté dans le train en marche pour créer un compte dès le lancement de l'application. Ils affirment l'utiliser de temps en temps, près de plusieurs fois par mois. Et ce, même si le battage médiatique s'est estompé avec le temps. Par ailleurs, près de 70 % des utilisateurs de X ont déclaré qu'ils ne voyaient aucun inconvénient à ce que l'application soit appelée X, au lieu de l'appellation classique de Twitter.L'application n'est pas n'importe quelle entreprise, mais une entreprise puissante et un véritable influenceur lorsqu'il s'agit d'orienter les tendances et la culture, ainsi que les interactions.Lentement et sûrement, le X se transformant en Twitter est un changement de culture que nous ressentons et il ne sera pas facile d'en être uniquement témoin. De plus, nous nous attendons à ce qu'il soit adopté de manière familière.Entre-temps, une autre étude de Brand Keys a parlé de la chute de X en termes de fidélité à la marque. Les sentiments à ce sujet ont conduit l'entreprise à se tourner vers le géant des moteurs de recherche Google pour afficher des publicités afin de récupérer les dollars perdus.Maintenant, il s'agit de savoir pourquoi les gens préfèrent Twitter à X ? Ce dernier continue de se tailler une place à part entière dans le domaine des médias sociaux, une tendance qui dure depuis 17 ans.Elon Musk et la PDG Linda se sont montrés très enthousiastes à l'idée de laisser le passé derrière eux et à prendre un nouveau départ.Source : AdAgeQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Quel est votre avis sur le rebranding de Twitter en X ? Pensez-vous que ce choix de renommer le réseau social est judicieux ?