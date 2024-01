", a annoncé M. Adams lors de son discours sur l'état de la ville, ce mercredi 24 janvier.Un avis de la ville indique que la santé mentale des jeunes New-Yorkais "". L'avis indique que les données de 2021 montrent que les jours de semaine, 77 % des lycéens de New York passent trois heures ou plus par jour devant des écrans, sans compter les devoirs à la maison.M. Adams a affirmé que TikTok, YouTube et Facebook "".", a déclaré le maire. "En mai 2023, le chirurgien général Vivek Murthy a publié un avis avertissant que l'utilisation excessive des médias sociaux pouvait constituer un "" pour la santé mentale des jeunes.L'avis reconnaît que les médias sociaux ont des effets à la fois positifs et négatifs sur les jeunes. Selon Pew Research, 59 % des adolescents déclarent que les médias sociaux les aident à se sentir mieux acceptés. Toutefois, l'avis indique qu'il n'y a pas suffisamment de "" pour déterminer si les médias sociaux sont "" pour les adolescents.", a déclaré M. Murthy l'année dernière. "", a déclaré M. Murthy l'année dernière. "Dans une réponse publiée à l'époque de l'avis de M. Murthy, un représentant de Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, a qualifié la santé mentale de "" et a souligné d'autres facteurs contributifs tels que l'accès limité aux soins de santé, la pandémie de COVID-19 et la pression académique.Des représentants de YouTube ont déclaré qu'ils avaient mis en place une série de mesures de protection pour les jeunes utilisateurs, notamment en ajoutant des "", en supprimant les contenus qui "" et en "".Un porte-parole de TikTok a déclaré que ses entreprises avaient ajouté des aides à l'utilisateur pour améliorer la santé mentale des jeunes, comme des rappels à l'heure du coucher et des restrictions d'âge. L'entreprise a également indiqué qu'elle avait créé une interface de programmation d'applications qui comprend des données publiques sur le contenu et les comptes de la plateforme, qui sont à la disposition des chercheurs américains.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les allégations formulées par M. Adams à l'encontre des médias sociaux soient pertinentes ou cohérentes ?