Figure 1 : Interaction entre l'utilisation de Twitter et le sexe en relation avec les symptômes dépressifs de la deuxième vague. Les lignes sont tracées pour les garçons (n=113) et les filles (n=119). Les covariables sont les symptômes dépressifs de la première vague et le moment de la deuxième vague (avant ou pendant le COVID-19).



Figure 2 : Interactions entre l'utilisation des médias sociaux (vague 2) et l'extraversion (vague 1) pour les symptômes dépressifs de la vague 2 en utilisant (a) la fréquence totale des médias sociaux et (b) la fréquence d'Instagram. Les lignes sont tracées pour les valeurs faibles (-1 DS), moyennes et élevées (+1 DS) du modérateur (extraversion) et de l'utilisation des médias sociaux (faible=-1 DS ; élevé=+1 DS). Les covariables étaient le sexe, les symptômes dépressifs de la première vague, le neuroticisme et le moment de la deuxième vague (avant ou pendant le COVID-19).

Introduction

Malgré de nombreuses recherches sur les médias sociaux et les risques pour la santé mentale, on n'en sait pas assez sur les différences individuelles concernant ces risques.



Méthodes

La présente étude, dont les données ont été recueillies de 2018 à 2020, a examiné l'association entre l'utilisation des médias sociaux (totale et pour des plateformes spécifiques) et les symptômes dépressifs dans un échantillon de 237 adolescents américains (Mage = 15,10 ; SD = 0,49 ; 51,1 % de filles et 48,5 % de garçons). Nous avons étudié plusieurs modérateurs : le sexe, l'estime de soi, la personnalité et les réactions négatives aux médias sociaux. Les covariables étaient le sexe, le moment du suivi (avant ou pendant la pandémie) et les symptômes dépressifs un an plus tôt.



Résultats

Les résultats indiquent qu'un temps total plus important passé sur les médias sociaux est associé à des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs. Cet effet s'applique à Instagram, TikTok et YouTube (mais pas à Snapchat, Facebook ou Twitter). Plusieurs effets modérés ont été constatés. Twitter était associé à davantage de symptômes dépressifs chez les filles, mais pas chez les garçons. L'utilisation plus fréquente d'Instagram était liée à davantage de symptômes dépressifs chez les adolescents moins ou moyennement extravertis, mais pas chez les adolescents plus extravertis, ce qui suggère que l'extraversion peut avoir un effet protecteur. L'utilisation plus fréquente de TikTok a été associée à davantage de symptômes dépressifs, en particulier chez les adolescents qui ont déclaré avoir des réactions négatives aux médias sociaux plus nombreuses ou moyennes un an plus tôt.



Conclusions

Cette étude suggère que certains adolescents peuvent présenter un risque accru de problèmes graves de santé mentale, comme des symptômes dépressifs élevés, lorsqu'ils utilisent TikTok, Instagram ou Twitter plus fréquemment, ce qui souligne l'importance d'examiner les différences individuelles et les plates-formes de médias sociaux particulières.

Amy Gentzler, professeur de psychologie au WVU Eberly College of Arts and Sciences, ainsi que les étudiants diplômés Jacob Alderson, Jeff Hughes et Matty Johnston, ont publié un article issu d'une étude financée par les National Institutes of Health sur l'utilisation des médias sociaux par les adolescents et le lien entre certaines plateformes et les symptômes dépressifs. Ils ont pris en compte des attributs tels que le sexe, la personnalité et l'estime de soi.Alors que des études ont examiné les effets des médias sociaux sur la santé mentale globale des adolescents, Mme Gentzler a voulu voir comment les individus sont affectés de manière différenciée."L'objectif était de prendre en compte les individus plus que ne l'a fait la recherche dans le passé", a-t-elle déclaré. "Il est bon de regarder son adolescent et de se demander qui il est en tant que personne. Comment cela influence-t-il la façon dont il navigue dans ces applications ? Je pense qu'il s'agit là d'une question beaucoup plus intéressante en tant que chercheur, et qu'il est également beaucoup plus important pour les parents et les éducateurs de la prendre en compte."Les recherches de Mme Gentzler ont révélé que la personnalité d'un sujet - en particulier son degré d'extraversion - peut déterminer la manière dont il appréhende les médias sociaux. Les résultats indiquent que les adolescents ayant un degré d'extraversion élevé et utilisant souvent Instagram peuvent ne pas souffrir de dépression, tandis que ceux ayant un degré d'extraversion faible ou moyen risquent de présenter des symptômes dépressifs plus marqués.Alderson a mis l'accent sur le rôle joué par la personnalité dans l'étude."Lorsque nous pensons à la personnalité et aux médias sociaux, nous pensons à la manière dont votre disposition générale influence la façon dont vous naviguez et interagissez avec ces plateformes", a-t-il expliqué, ajoutant que les plateformes de médias sociaux utilisent des algorithmes prédictifs pour faire correspondre le contenu que les utilisateurs voient à leur personnalité et à leurs centres d'intérêt."Si votre adolescent est très extraverti ou a même un niveau moyen d'extraversion, le contenu des médias sociaux qu'il voit et la manière dont il interagit avec ce contenu peuvent être différents de ceux des adolescents moins extravertis", a poursuivi M. Alderson. "Je pense que cela explique certaines des réactions affectives négatives aux médias sociaux que nous avons observés, en particulier pour une application comme TikTok qui est adaptée à eux par le biais d'un algorithme."Les chercheurs estiment qu'il est important que les adolescents prennent note de ce qu'ils ressentent sur une plateforme de médias sociaux."Ces cognitions que vous avez lorsque vous naviguez sur une application sont importantes", a déclaré M. Alderson. "Un adolescent peut prendre du recul et se demander ce qu'il consomme sur cette plateforme. Et quand je fais défiler les pages, à quoi est-ce que je pense ? Est-ce que je me sens mieux ou moins bien après avoir fait défiler TikTok pendant 30 minutes ? Comme l'indique l'étude, il existe différentes manières d'interagir avec les plateformes de médias sociaux, qui peuvent à leur tour influencer la manière dont vous vous sentez après les avoir utilisées."Cela peut s'expliquer par le fait que les adolescents extravertis sont susceptibles d'avoir plus d'amis qui aimeront et interagiront avec leurs posts, rendant ainsi leurs expériences sur Instagram plus gratifiantes. En outre, les personnes extraverties ont tendance à avoir une vision plus positive et peuvent interpréter la négativité sur les médias sociaux d'une manière plus positive.Selon Mme Gentzler, le fait d'utiliser passivement les médias sociaux plutôt que de communiquer activement et directement avec les autres s'est avéré particulièrement problématique pour la santé mentale des adolescents. Alors que les utilisateurs d'Instagram interagissent souvent avec leurs amis, les utilisateurs de TikTok regardent généralement des vidéos d'inconnus. TikTok a également été associé à des symptômes dépressifs plus élevés, mais uniquement pour les adolescents qui ont déclaré qu'ils étaient susceptibles d'avoir des pensées et des sentiments négatifs lorsqu'ils utilisaient les médias sociaux. Pour les adolescents qui ont déclaré qu'il était peu probable qu'ils aient des réactions négatives face aux médias sociaux, TikTok n'était pas lié aux symptômes dépressifs."La comparaison sociale est courante chez les adolescents, que ce soit en personne ou en ligne", a-t-elle déclaré. "Il est donc possible que ces adolescents qui ont déjà déclaré être enclins à avoir des pensées et des sentiments négatifs se comparent aux personnes qu'ils voient sur TikTok et se sentent mal dans leur peau en conséquence."Cette étude a également suggéré que les adolescents qui étaient plus souvent sur YouTube présentaient des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs, et que cette association ne variait pas en fonction du sexe, de l'estime de soi ou de la personnalité.L'étude a porté sur 237 participants, la plupart originaires de Virginie-Occidentale et âgés de 14 à 16 ans. Gentzler a fait appel à des étudiants pour ses recherches."Grâce au financement des NIH, j'ai pu soutenir des étudiants de troisième cycle en leur accordant des allocations de recherche", a-t-elle déclaré. "En ce qui concerne les étudiants de premier cycle, il y en avait probablement 12 à 15 à la fois dans le laboratoire, et ils ont vraiment bénéficié d'une grande expérience pratique dans le cadre de ce projet."Outre la création d'enquêtes et la planification, ses assistants de recherche de premier cycle ont aidé à la collecte des données pendant que les responsables de l'étude rencontraient les parents et les adolescents."Ils s'entassaient dans les voitures avec nous à cinq heures du matin pour se rendre dans les lycées, car nous n'allions pas seulement dans le comté de Monongalia, nous allions partout", a déclaré Mme Gentzler. "Parfois, les étudiants de premier cycle faisaient des exposés devant des classes entières pour tenter d'intéresser les élèves à notre étude. Les étudiants de premier cycle ont acquis beaucoup d'expérience et il est agréable de voir que beaucoup d'entre eux poursuivent des études supérieures et utilisent ce qu'ils ont appris."Selon Mme Gentzler, la principale conclusion est que les gens réagissent différemment aux médias sociaux."Les chercheurs essaient souvent de trouver des associations directes entre le temps passé sur les médias sociaux et les symptômes dépressifs," dit-elle. "Parfois, cela se vérifie, mais ce n'est pas la même association pour tout le monde. Certaines personnes peuvent être plus enclines à éprouver des sentiments négatifs que positifs lorsqu'elles utilisent les médias sociaux."Le résumé de l'étude est présenté ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude dirigée par Mme Gentzler soient crédibles ou pertinentes ?