Les membres de la génération Z utilisent tellement les médias sociaux dans leur vie qu'ils en font désormais partie intégrante. Mais ces médias sociaux affectent également leur santé mentale et physique. Andrew Roth, fondateur du cabinet de recherche et de stratégie DCDX pour la génération Z, explique que les humains recherchent aujourd'hui la connectivité et que c'est pour cette raison qu'ils passent le plus clair de leur temps en ligne. Ils interagissent donc moins avec leurs amis et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à ressentir du désespoir et de la tristesse, en particulier les membres de la génération Z.DCDX a également partagé un rapport annuel sur le temps passé devant un écran par les membres de la génération Z et on constate une augmentation de ce temps. Par rapport à l'année dernière, le temps passé devant un écran a augmenté de 9 % et le nombre moyen d'heures passées quotidiennement devant un écran est de 7 chez les membres de la génération Z.Andrew a déclaré qu'il s'attendait à ce que le temps passé devant un écran soit moins important qu'en 2022, car cette année, de nombreux membres de la génération Z sont allés à l'école ou au collège, ont commencé à travailler et ont noué des liens dans la vie réelle depuis l'enfermement. Mais le rapport n'a pas été à la hauteur de ses attentes et le plus grand coupable de ce temps d'écran élevé chez les Gen-Z est TikTok. Cela a été prouvé par 157 enregistrements d'écran de l'iPhone que Gen-Z a envoyé à DCDX, où il a été noté que les jeunes ont utilisé TikTok pendant 9 heures en moyenne. Le temps d'utilisation de TikTok a augmenté de 50 % par rapport à 2022.Instagram est la deuxième application la plus utilisée, tandis que le temps d'écran des autres applications a diminué. C'est Snapchat qui a connu la plus forte baisse, avec 29 % du temps d'écran. La génération Z considère qu'il s'agit d'une vieille application et il y a de fortes chances qu'elle connaisse un nouveau déclin en 2024. Facebook a également connu un déclin, mais pas autant que prévu. Les membres plus âgés de la génération Z, en particulier les femmes, semblent aimer l'utiliser. Twitter/X a également connu un déclin après qu'Elon Musk en a pris le contrôle.L'étude a également montré que les femmes de la génération Z passent plus de temps sur les médias sociaux que les hommes. Les applications utilisées par les femmes de la génération Z sont TikTok, Instagram et Messages, tandis que les hommes de la génération Z utilisent davantage YouTube. Limiter d'une manière ou d'une autre le temps d'écran des enfants de la génération Z peut être la solution à ces pourcentages élevés de temps d'écran, mais il faudra faire face à une forte résistance.Source : DCDX Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?