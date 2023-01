Ce qui est assez choquant, c'est que TikTok devrait être le numéro un mais il est le troisième. Peut-être que ce n'est pas la génération Z qui utilise le plus cette application. 68 % des membres de la génération Z utilisent cette application, dont 75 % des filles et 62 % des garçons. Peut-être que TikTok est encore en pleine croissance chez les jeunes et que les résultats seront bien différents l'année prochaine. Le prochain sur la liste est Snapchat, car la génération Z adore envoyer des snaps et créer des streaks sur cette application. 67 % des membres de la génération Z utilisent cette application, juste derrière TikTok. Je suppose que c'est une bataille entre ces deux applications pour savoir qui prendra le dessus sur la génération Z. 70 % des femmes de la génération Z utilisent cette application, tandis que le pourcentage pour les garçons est de 64 %.La suivante est Facebook, qui est devenue une application pour les milléniaux. La génération Z n'aime pas utiliser cette application car elle la trouve ennuyeuse et réservée aux personnes âgées. Seuls 49 % des membres de la génération Z utilisent cette application de temps en temps, dont 54 % des femmes et 45 % des hommes. Twitter devient également assez populaire parmi la génération Z, mais pas beaucoup puisque seulement 47 % aiment l'utiliser, dont 40 % de femmes. 54 % des hommes de la génération Z utilisent Twitter pour certaines raisons.Les autres applications de la liste sont Discord, Reddit, Twitch et BeReal. Dans l'ensemble, 35 %, 30 %, 24 % et 15 % des hommes utilisent ces applications respectivement.L'enquête a également révélé que plus de la moitié des membres de la génération Z passent plus de quatre heures par jour sur les médias sociaux. Cette enquête montre que la génération Z est plus encline à utiliser des applications qui ont des éléments visuels, tandis que des applications comme Facebook et Twitter sont des plateformes de discussion. Cela montre l'état d'esprit des personnes nées entre 1997 et 2012 et comment leur préférence pour les applications de médias sociaux conclut leur processus de pensée.Source : MorningConsult Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la préférence de la génération Z pour les médias sociaux dotés d'une expérience visuelle plus riche ?D'après vous, pourquoi TikTok ne se place-t-elle qu'en troisième position dans ce classement ?