Threads, en tant qu'alternative à l'X toujours controversé, anciennement connu sous le nom de Twitter, a fait ses débuts dans le monde entier en juillet. Dès la première semaine, Threads a attiré 100 millions d'utilisateurs, bien qu'il ait connu un léger déclin depuis. Aujourd'hui, la plateforme détenue par Meta compte environ 73 millions d'utilisateurs actifs, soit nettement moins que les 365 millions d'utilisateurs de Twitter.Une expansion dans l'UE permettra sans aucun doute d'accroître l'engagement mondial de Threads, mais l'avenir nous dira à quelle vitesse et dans quelle mesure.En octobre, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a prédit que Threads pourrait atteindre un milliard d'utilisateurs au cours des prochaines années. Instagram, qui permet de créer rapidement un compte Threads, compte plus de deux milliards d'utilisateurs actifs, mais n'a atteint le milliard d'utilisateurs que huit ans après son lancement.Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a également annoncé que la suppression de votre compte Threads n'entraînerait plus la suppression de votre compte Instagram associé - un autre point de discorde.Source : The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?