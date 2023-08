Aux États-Unis, le pic d'utilisation de Threads était de 2,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens le 7 juillet, contre environ 576 000 le 7 août.

La durée moyenne d'utilisation de l'application par les utilisateurs actifs quotidiens était d'environ 14 minutes dans le monde entier, mais elle était nettement plus élevée aux États-Unis : près de 21 minutes le 7 juillet. Le 7 août, elle n'était plus que de 3 minutes.

À titre de comparaison, X (anciennement Twitter) compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens rien que sur Android, et ceux-ci y consacrent régulièrement environ 25 minutes par jour.

Le nombre d'utilisateurs a explosé, puis a chuté rapidement

Similarweb, une entreprise de technologie de l'information, a suivi l'utilisation de Threads sur la base d'estimations pour Android, la plateforme d'applications mobiles pour laquelle elle dispose des données les plus détaillées. L'utilisation du Web n’éetant pas encore un élément significatif de l'histoire de Threads, car jusqu'à présent le site Web de Threads n'est accessible qu'en lecture seule.L'application Android de Threads a atteint un pic de 49,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde le 7 juillet, selon les estimations de Similarweb. Le 7 août, l'application ne comptait plus que 10,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.Aucune de ces statistiques ne signifie que Threads ne finira pas par réussir, mais seulement que son "succès du jour au lendemain" était trop beau pour être vrai.Voici l'évolution de Threads à ce jour, comparée à celle de X (anciennement Twitter).Après avoir brièvement rivalisé avec X en termes de durée d'utilisation, Threads a perdu l'attention des utilisateurs.Aux États-Unis, Threads a enregistré presque autant de temps d'utilisation active que X (anciennement Twitter) lors de son lancement, mais il a depuis perdu beaucoup de terrain.Bien que les réfugiés de Twitter puissent apprécier Threads pour son absence relative de drame inutile, Threads manque également d'une grande partie du contenu intriguant qui incite les utilisateurs de X à revenir - ne serait-ce que pour lire et commenter les messages des uns et des autres critiquant le propriétaire de X, Elon Musk.Le réseau social qui n'est pas Twitter doit encore trouver ses marquesThreads est entré en scène lors de la dernière vague de controverses chez Twitter, qui ne s'était pas encore rebaptisé X mais avait agacé les utilisateurs actifs en limitant le nombre de messages, ce qui les incitait encore plus à chercher une autre solution. Threads a peut-être plus de chances de devenir le "nouveau Twitter" que d'autres alternatives, mais il doit fournir à ses utilisateurs davantage de raisons de revenir.Source : Similarweb Qu’en pensez-vous ?À votre avis cette baisse l'utilisation de l'application Thread est-elle permanente ?