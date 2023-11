Cinq candidats républicains à l'élection présidentielle demandent l'interdiction de TikTok en Amérique :

La semaine dernière, le membre du Congrès Mike Gallagher, qui préside le comité restreint bipartisan de la Chambre des représentants sur la communauté chinoise, a publié un long essai sur TikTok ? Il a qualifié l'application de "", utilisée pour diffuser de la propagande et diviser l'Amérique. C'est un "", a-t-il dit, un moyen de surveillance.Gouverneur Christie, êtes-vous d'accord avec le président Gallgaher, et si oui, interdiriez-vous ou forceriez-vous la vente de TikTok ?Je suis d'accord à 100 % avec le président Gallagher, et permettez-moi de dire ceci. TikTok n'est pas seulement un logiciel espion, il pollue l'esprit des jeunes Américains, dans tout le pays. Et ils le font intentionnellement... C'est la Chine qui essaie de diviser davantage les États-Unis d'Amérique...Dès ma première semaine en tant que président, nous interdirions TikTok. S'ils veulent continuer à le vendre, qu'ils le fassent. Mais je vais vous dire une autre raison pour laquelle nous le ferions. Facebook n'est pas en Chine. X n'est pas en Chine. Ils n'autorisent pas la libre circulation de l'information vers le peuple chinois à partir de nos entreprises de médias sociaux. Pourtant, nous leur ouvrons la porte et les laissons faire ce qu'ils font. TikTok devrait être interdit parce qu'il empoisonne les esprits américains, et je le ferais dès la première semaine...: Je pense que la Chine est la principale menace à laquelle nous sommes confrontés. Elle s'est montrée très efficace dans l'infiltration de différentes parties de notre société... Et en tant que père d'un enfant de 6, 5 et 3 ans, je suis préoccupé par les données qu'ils obtiennent de nos jeunes, et par ce qu'ils font pour polluer l'esprit de nos jeunes... Leur rôle dans notre culture ? Si nous l'ignorons, nous ne pourrons pas gagner le combat...: Lors du dernier débat, Nikki Haley s'est moquée de moi parce que j'avais rejoint TikTok ? En fait, sa propre fille utilisait l'application depuis longtemps, alors vous devriez peut-être vous occuper d'abord de votre famille...: Laissez ma fille en dehors de votre voix.: La prochaine génération d'Américains l'utilise, et c'est justement ce qui compte... Voilà la vérité. La réponse facile est de dire que nous allons juste interdire une application. Il faut aller plus loin. Nous devons interdire à toute entreprise américaine de transférer des données américaines aux Chinois. Voici une histoire que la plupart des gens ignorent. Airbnb transmet des données d'utilisateurs américains au PCC. Voilà une entreprise américaine... Même les entreprises américaines de la Silicon Valley le font régulièrement...: Ce que nous devrions faire, c'est interdire TikTok, un point c'est tout... Si vous ne pouvez pas interdire TikTok, vous devriez éliminer la présence chinoise sur l'application. Point final.