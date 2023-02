Lettre adressée aux patrons d'Alphabet et d'Apple

TikTok sous pression aux États-Unis depuis plusieurs années déjà

Réponse de TikTok à la lettre

Le sénateur Michael Bennet (Démocrate, Colorado) a exigé qu'Apple et Google retirent « immédiatement » TikTok de leurs magasins d'applications dans une lettre adressée aux directeurs généraux des entreprises, Tim Cook et Sundar Pichai.La pression de Bennet pour restreindre les téléchargements de l'application n'est que la dernière d'une série d'actions du Congrès visant à interdire l'application chinoise en difficulté. Depuis janvier, les républicains et les démocrates demandent à leurs collègues ou aux responsables de l'administration Biden d'imposer rapidement des restrictions plus strictes en matière de collecte de données ou une interdiction nationale de l'application, citant ses risques possibles pour la sécurité nationale des États-Unis.Bennet, membre de la commission sénatoriale du renseignement, est le premier législateur à contacter directement les fournisseurs d'applications comme Apple et Google pour demander la suppression de TikTok.Chers M. Cook et M. Pichai*:J'écris avec une grande inquiétude concernant la présence de TikTok sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. TikTok est désormais la troisième application de médias sociaux la plus utilisée aux États-Unis, avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. Aujourd'hui, environ 36 % des Américains de plus de 12 ans utilisent désormais TikTok, dont 61 % des Américains âgés de 12 à 34 ans. Les utilisateurs américains de TikTok passent en moyenne 80 minutes par jour sur l'application, soit plus que Facebook et Instagram réunis.Comme la plupart des plateformes de médias sociaux, TikTok collecte des données vastes et sophistiquées de ses utilisateurs, y compris des empreintes faciales et vocales. Contrairement à la plupart des plateformes de médias sociaux, TikTok pose une préoccupation unique car la loi chinoise oblige ByteDance, sa société mère basée à Pékin, à « soutenir, aider et coopérer avec le travail de renseignement de l'État ». L’exigence de Pékin soulève le risque évident que le Parti communiste chinois (PCC) puisse militariser TikTok contre les États-Unis, en particulier en forçant ByteDance à rendre les données sensibles des Américains ou à manipuler le contenu que les Américains reçoivent pour faire avancer les intérêts de la Chine.Ces risques évidents font de TikTok, dans sa forme actuelle, une menace inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis. Aucune entreprise soumise aux diktats du PCC ne devrait avoir le pouvoir d'accumuler des données aussi complètes sur le peuple américain ou de conserver du contenu relatif à près d'un tiers de notre population. Compte tenu de ces risques, je vous exhorte à supprimer immédiatement TikTok de vos magasins d'applications respectifs.La portée de TikTok lui confère une énorme influence sur la façon dont les Américains consomment et traitent les informations. Selon une enquête Pew en 2022, un tiers des utilisateurs adultes de TikTok déclarent accéder régulièrement aux « actualités » de l'application. L'idée que les Américains pourraient traiter TikTok comme une source d'information crédible est particulièrement troublante étant donné les rapports antérieurs selon lesquels il a limité le contenu critique du PCC, ainsi que l'histoire de l'utilisation de TopBuzz par ByteDance, une application d'information aujourd'hui disparue, pour diffuser la propagande pro-chinoise aux Américains. Des reportages récents de Forbes décrivent également comment le personnel de TikTok et de ByteDance « sélectionne secrètement des vidéos et accélère leur distribution, en utilisant une pratique connue en interne sous le nom de "heating" ». Dans ce contexte, nous devrions accepter la possibilité très réelle que le PCC puisse contraindre TikTok, via ByteDance, d'utiliser son influence pour faire avancer les intérêts du gouvernement chinois, par exemple en modifiant son algorithme pour présenter aux Américains du contenu visant à saper les institutions démocratiques américaines ou à étouffer les critiques de la politique du PCC envers Hong Kong, Taïwan ou les ouïghours.La prévalence de TikTok dans notre pays lui permet également d'accumuler de nombreuses données sur le peuple américain, y compris des informations sur l'appareil, l'historique de recherche et de visualisation, le contenu des messages, les adresses IP, les empreintes faciales et les empreintes vocales. En avril 2022, des chercheurs indépendants en sécurité ont découvert que TikTok avait également la capacité de s'engager dans le "keylogging", lui permettant de surveiller les frappes et les entrées des Américains sur les navigateurs Web tiers ouverts dans l'application, tels que Safari d'Apple et Google Chrome.Ces pratiques sont cohérentes avec le modèle de collecte de données agressive de TikTok. En 2019, TikTok a payé 5,7 millions de dollars pour régler une plainte de la Federal Trade Commission concernant des allégations selon lesquelles l'application (alors opérant sous le nom de Musical.ly) avait collecté illégalement des informations personnelles auprès d'enfants, en violation apparente de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants. La collecte agressive de données de TikTok ne devrait pas surprendre étant donné ses origines dans un État totalitaire sans respect de la vie privée, des droits civils ou d'une procédure régulière, et où la surveillance orwellienne et la propagande d'État sont la norme.La vaste influence et la collecte agressive de données de TikTok constituent une menace spécifique pour la sécurité nationale des États-Unis en raison des obligations de sa société mère en vertu de la loi chinoise. L'article 7 de la loi chinoise sur le renseignement national décrète que « toute organisation ou citoyen doit soutenir, assister et coopérer avec le travail de renseignement de l'État ». L'article 14 donne aux agences de sécurité de l'État chinois le pouvoir d'exiger la coopération d'entreprises comme ByteDance, tandis que les articles 16 et 17 permettent aux agents de renseignement d'accéder aux documents et fichiers pertinents et d'utiliser ses outils et installations de communication.L'inquiétude concernant le partage de données de TikTok n'est pas théorique. En novembre 2022, TikTok a confirmé que les employés basés en Chine pouvaient accéder à distance aux données des utilisateurs européens. L'année dernière, BuzzFeed News a révélé que des employés basés en Chine avaient accédé à plusieurs reprises à des informations non publiques sur des utilisateurs américains, contredisant le témoignage sous serment d'un dirigeant de TikTok au Sénat américain. Selon un membre du département Trust and Safety de TikTok, cité par BuzzFeed, « Tout se voit en Chine ».L'année dernière, le Congrès a reconnu les risques de sécurité inacceptables de TikTok et l'a interdit de tous les appareils du gouvernement fédéral. Au moins 27 gouvernements d'État ont également adopté des interdictions totales ou partielles de l'application. Compte tenu de ces préoccupations graves et croissantes, je vous demande de supprimer immédiatement TikTok de vos magasins d'applications respectifs.Nous apprécions l'attention que vous portez à cette question urgente.Avant la lettre de Bennett, les républicains ont largement mené la charge sur TikTok en évoquant les problèmes de sécurité nationale. D'ailleurs, le sénateur démocrate Dick Durbin avait précédemment exhorté les Américains à cesser d'utiliser l'application. À la Chambre, qui est désormais aux mains des républicains, la commission des affaires étrangères prévoit de voter ce mois-ci sur un projet de loi visant à bloquer l'utilisation de TikTok aux États-Unis, a confirmé la commission.En 2020, le président de l'époque, Donald Trump, a tenté d'empêcher les nouveaux utilisateurs de télécharger TikTok et d'interdire d'autres transactions qui auraient effectivement empêché l'utilisation de TikTok aux États-Unis, mais cette décision a été rejetée par les tribunaux.Pour sa part, la société affirme que le gouvernement chinois ne peut pas accéder aux données personnelles des citoyens américains ni manipuler le contenu de l'application.Dans une rare interview publique lors du sommet DealBook du New York Times de l'année dernière, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a décrit le « Projet Texas », le plan de la société visant à déplacer toutes les données de Virginie et de Singapour vers des serveurs Oracle basés aux États-Unis, supervisés par une nouvelle filiale connue sous le nom de TikTok US Data Security Inc. Shou Zi Chew doit comparaître devant le comité américain de l'énergie et du commerce en mars.Malgré ces initiatives, l'élan pour interdire l'application n'a fait que croître suite aux révélations selon lesquelles les employés de ByteDance ont accédé à plusieurs reprises aux données des utilisateurs américains au cours des dernières années.TikTok a longtemps nié que de tels scénarios puissent se produire et a tenté de minimiser ses liens avec la Chine. « Malheureusement, la lettre du sénateur Bennet repose presque exclusivement sur des informations trompeuses sur TikTok, les données que nous collectons et nos contrôles de sécurité des données », a déclaré la porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, dans un communiqué. « Cela ignore également l'investissement considérable que nous avons fait via Project Texas - un plan négocié avec les meilleurs experts en sécurité nationale de notre pays - pour fournir des assurances supplémentaires à notre communauté concernant la sécurité de leurs données et l'intégrité de la plate-forme TikTok ».Bien qu'il semble peu probable que l'une ou l'autre des sociétés prenne une mesure aussi radicale sur la base d'une lettre d'un sénateur, cela met en évidence la pression croissante et l'examen minutieux de TkTok. La société a passé les deux dernières années à négocier avec le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) afin de garantir sa capacité à continuer à opérer aux États-Unis. Mais ce processus serait au point mort et la société a lancé une nouvelle offensive de charme pour tenter de convaincre les critiques.De plus, contrairement à Google, Apple a beaucoup à perdre en ce qui concerne ses relations avec les États-Unis et la Chine. Une grande partie du succès de Cook chez Apple peut être attribuée à sa capacité à entretenir des relations de travail avec le gouvernement et les fabricants chinois.Source : lettre du sénateur Bennet Que pensez-vous de cette initiative ?