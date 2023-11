La plateforme X d'Elon Musk lance une place de marché pour vendre les noms de comptes inactifs, pour un montant forfaitaire de 50 000 dollars

X d'Elon Musk aurait lancé la vente de comptes d'utilisateurs qui ne sont plus utilisés. Ils demandent une somme forfaitaire de 50 000 dollars pour faciliter l'achat. En novembre 2022, le nouveau propriétaire de Twitter avait dévoilé son intention de mettre en œuvre un tel programme dans un avenir proche. Musk, le milliardaire à l'origine de cette initiative, a cité la prévalence de "" occupant de nombreux comptes et a annoncé son intention de les "".En réponse à cette annonce, un internaute a proposé le concept d'un "" où les individus pourraient échanger et vendre leurs comptes les uns aux autres.Récemment, on a découvert des courriels indiquant qu'une équipe au sein de X, connue sous le nom d'équipe @Handle, travaille activement à la création d'une "". Le rapport révèle que X a envoyé des sollicitations à des acheteurs potentiels, demandant une somme fixe de 50 000 dollars pour initier l'achat du compte. Ces courriels ont été envoyés par des employés actifs de X, qui ont mentionné que l'entreprise avait récemment mis à jour ses lignes directrices, procédures et frais de @handle.Cette année, des rapports antérieurs avaient suggéré que Musk avait l'intention de libérer jusqu'à 1,5 milliard de noms d'utilisateur dans un avenir proche. En mai, X avait déjà commencé à supprimer les comptes inactifs de sa plateforme. Pendant ce temps, la valorisation de X est tombée à 19 milliards de dollars, soit moins de la moitié du prix de 44 milliards de dollars que Musk a payé pour la plateforme de médias sociaux l'année dernière.Linda Yaccarino, PDG de X, a déclaré le mois dernier que l'entreprise était en passe de devenir rentable d'ici le début de l'année 2024. Elle a également indiqué que la plateforme comptait désormais 200 à 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, et qu'environ 1 700 annonceurs étaient revenus sur la plateforme.Source : X, @Handle TeamQuel est votre avis sur le sujet ?