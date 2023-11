La motivation

L'échange entre Rogan et Musk

Le processus

Lors d’une discussion avec Joe Rogan, un podcasteurs relativement populaire, Musk a partagé ses raisons.L'entretien commence sobrement, Joe Rogan lui demandant : « vous possédez X depuis maintenant un an, vous arrive-t-il de vous réveiller au milieu de la nuit et de rêver que vous ne l'aviez pas fait et que votre vie est infiniment plus facile ? », ce à quoi Elon Musk répond « eh bien, c'est certainement une recette pour des ennuis, je suppose, ou des conflits ».Quant à savoir ce qui l'a poussé à sauter le pas dans le rachat de l'ex-Twitter, Elon Musk a parlé d'un « virus de la pensée », expliquant qu'il trouve cette façon de penser préoccupante. Dans le passé, il a également utilisé le mot « woke » pour décrire cela. En termes simples, il craint que même si nous essayons d’être plus compréhensifs et tolérants en tant que société, cela pourrait nous mener dans la mauvaise direction.Joe Rogan, l'intervieweur, sait quelque chose sur la façon de faire face aux critiques. Même avec un podcast très populaire, les gens ont essayé de le « cancel » (en français littéralement « annuler »), ce qui signifie qu'ils ont essayé de le faire taire ou de le boycotter parce qu'ils n'aiment pas ses opinions. Musk pense que cette façon de procéder est nuisible.Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi Twitter, Musk a eu une réponse ferme. Il estimait que Twitter nuisait à la société. Il a fait une comparaison avec le centre-ville de San Francisco, qui était autrefois animé mais qui connaît aujourd'hui de nombreux problèmes tels que la consommation de drogues et les sans-abri. Un rapport des Nations Unies a également évoqué ces questions. Pour Musk, cette situation à San Francisco montre les dangers du « virus de la pensée ».Musk a demandé à Rogan : « Quelle pensée nous a amenés ici ? »Il estime qu’auparavant, de telles idées ne se propageaient que dans de petites zones. Mais avec des plateformes comme Twitter/X, ces pensées se propagent désormais partout très rapidement. Et Musk pense que c’est vraiment mauvais pour nous, soulignant à quel point la situation est mauvaise dans des endroits comme le centre-ville de San Francisco.Rogan était d'accord avec Musk. Il pense que ce « virus de la pensée » est comme un système de croyance qui ne veut pas entendre d’opinions différentes. Il l'a même qualifié de « culte de la mort ». Musk pense que certaines personnes propagent cela sans s'en rendre compte et a mentionné que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il a acheté Twitter.Seulement voilà : Musk a demandé à Twitter de faire la différence. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'humanité prenne fin. Mais jusqu’à présent, personne ne sait si l’achat de Twitter a vraiment aidé ou changé quoi que ce soit.Mais lisez plutôt cet échange :Elon Musk : Cela va paraître quelque peu mélodramatique, mais j'étais inquiet du fait que [Twitter] ait un effet corrosif sur la civilisation, qu'il ait juste un mauvais impact. Une partie de cela vient de là où [Twitter] se trouvait, au centre-ville de San Francisco. Même si je pense que San Francisco est une belle ville et nous devrions vraiment nous battre dur pour améliorer San Francisco [ndlr. il dit "right the ship", une expression désignant le fait de "Corriger un processus qui ne se déroule pas correctement"], si vous vous êtes promené dans le centre-ville de San Francisco juste à côté du siège social de xfk sur Twitter, [vous remarquerez que] c'est une apocalypse zombie. Avez-vous été dans cette région récemmentAlors maintenant vous devez bien dire quelle philosophie a conduit à ce résultat et cette philosophie a été transmise à la Terre [ndlr. il parle certainement du monde]. Une philosophie, qui serait normalement assez de niche et géographiquement contrainte de sorte que la zone des retombées serait limitée, a effectivement reçu une arme en la technologie de l'information pour propager ce qui est essentiellement un virus de la pensée au reste [du monde]. Le résultat de ce virus de la pensée est très clair si vous vous promenez dans les rues du centre-ville de San Francisco; c'est la fin de la civilisation.Oui, pour que le virus se propage, il doit supprimer les points de vue opposés.En effet. Vous avez vous-même ressenti [les effets de ce] virus. Les gens ont essayé de tetellement de fois.C'est tout à fait vrai. C'est essentiellement de l'extinctionnisme. Ils propagent l'extinction de l'humanité et de la civilisation. La plupart du temps, c'est fait de manière implicite. Cependant, il arrive que ce soit explicite. Comme ce gars en première page du New York Times qui a littéralement ce qu'on appelle le Mouvement Extinctionniste et il a été cité en première page du New York Times disant qu'il y a 8 milliards de personnes sur la planète mais ce serait mieux s'il n'y en avait pas.Et je me dis "eh bien mon pote, tu peux commencer par toi-même"Ceci est une version explicite du culte. Extinction est un mot. C'est littéralement une auto-description qui a été reprise dans les médias sociaux et est toujours en grande partie chez Google et Facebook. Je me suis dit "euh, je ne suis pas en faveur de euh l'extinction humaine, eux ils le sont et donc ils peuvent aller en enfer".Moi je suis pro-environnement, mais dans la limite [du raisonnable]. Si vous allez dans les extrêmes, vous commencez à voir l'humanité comme un fléau à la surface de la Terre comme une moisissure ou quelque chose comme ça, mais c'est en fait faux. La Terre pourrait cela pourrait prendre probablement 10 fois la civilisation actuelle, la population pourrait être 10 fois celle d'aujourd'hui sans détruire la forêt de Rin. Donc le mouvement en faveur de l'environnement, et je suis un écologiste, est allé trop loin, ils sont allés beaucoup trop loin. Si vous commencez à penser que les humains sont mauvais, alors la conclusion naturelle est que les humains devraient mourir.L’histoire commence en avril 2022, lorsque Musk révèle qu’il est le plus grand actionnaire de Twitter, avec plus de 9% des parts. Il annonce ensuite qu’il rejoint le conseil d’administration de l’entreprise, puis qu’il fait une offre pour racheter la totalité du capital pour 54,20 dollars par action, soit environ 43 milliards de dollars.Twitter tente alors de bloquer son offre avec une stratégie dite du “poison pill”, qui consiste à émettre de nouvelles actions pour rendre le rachat trop coûteux. Mais Musk ne se laisse pas faire et affirme avoir sécurisé 46,5 milliards de dollars pour financer son acquisition. Il vend même plus de 8 milliards de dollars d’actions Tesla pour renforcer son fonds.Tout semble se dérouler selon son plan, jusqu’à ce qu’il découvre que Twitter lui a caché des informations sur le nombre de faux comptes et de spams sur la plateforme. Il accuse alors Twitter d’avoir violé « plusieurs clauses du contrat de fusion » et annonce qu’il annule son offre.Twitter riposte en portant plainte contre Musk pour violation du contrat, et un procès est prévu pour octobre 2022. Entre-temps, Musk fait l’objet d’enquêtes fédérales pour manipulation boursière et subit les critiques des médias et du public.Finalement, le procès tourne en faveur de Musk (ou Twitter, en fonction de la perspective), qui obtient le feu vert pour finaliser son rachat. Le 27 octobre 2022, il annonce sur Twitter qu’il a complété la transaction et qu’il change le nom du réseau social en X. Il publie également un tweet qui deviendra célèbre : « The bird is freed » (L’oiseau est libéré).Mais que signifie cette libération ? Quelle est la vision de Musk pour X ? Et quels sont les changements qu’il a apportés à la plateforme ?D’après ses déclarations, Musk veut faire de X un espace de liberté d’expression absolue, où chacun peut s’exprimer sans censure ni modération. Il affirme également vouloir utiliser X comme un outil pour promouvoir ses autres projets, notamment SpaceX et Neuralink.Pour cela, il a mis en place plusieurs modifications sur X, qui ont suscité la controverse.Ces changements ont eu des conséquences importantes sur l’utilisation et la perception de X. Certains utilisateurs ont apprécié la liberté et la créativité offertes par X, tandis que d’autres ont dénoncé le chaos et la désinformation qui y règnent. Certains employés de X ont démissionné ou ont été licenciés, tandis que d’autres ont tenté de s’adapter à la nouvelle direction. Certains observateurs ont salué le courage et l’innovation de Musk, tandis que d’autres ont critiqué son arrogance et son irresponsabilité.Un an après le rachat de Twitter par Musk, X est devenu un phénomène mondial, qui fascine autant qu’il inquiète. Quel sera le prochain coup de Musk ? Quel sera l’avenir de X ? Et quel sera l’impact de X sur la société et la démocratie ?Ces questions restent sans réponse pour l’instant, mais une chose est sûre : Musk n’a pas fini de faire parler de lui.Source : interview (vidéo dans le texte)Quelle lecture faites-vous des propos avancés par Musk (de son analyse de la situation avec la cancel-culture, le wokisme, à sa décision de prendre Twitter, l'un des vecteurs qui a amplifié des messages et idéologies qui seraient autrement restés des niches) ?Cela suffisait-il, selon vous, à justifier le rachat de Twitter ? Pourquoi ?Un an après son acquisition de X/Twitter, considéré vous que certains de ses objectifs cités en interview ont été atteint ? Pourquoi ?D'ailleurs que pensez-vous de ce réseau social et de la gestion d'Elon Musk ?