Mark Zuckerberg a déclaré qu'il y avait "de bonnes chances" que Meta devienne la prochaine application d'un milliard d'utilisateurs

Il l'a annoncé mercredi lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société Meta.

Meta a régulièrement introduit de nouvelles fonctionnalités sur Threads, et l'engagement semble avoir rebondi ces dernières semaines.

Les rapports faisant état d'un déclin de l'utilisation de l'application de médias sociaux Threads de Meta pourraient avoir été un peu exagérés, semble-t-il. Mark Zuckerberg a annoncé que l'application comptait actuellement "un peu moins" de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels et qu'elle avait "de bonnes chances" d'atteindre le milliard d'utilisateurs dans les deux années à venir.", a déclaré M. Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise.", a déclaré Susan Li, directrice financière de Meta, au cours de l'appel.La croissance de Threads a fait l'objet d'un examen minutieux depuis son lancement en juillet. L'application a recueilli 100 millions d'inscriptions au cours de sa première semaine, mais a connu une baisse d'engagement en raison de plaintes concernant des fonctionnalités limitées et une inondation de posts de marques dans les fils d'actualité.Lors du lancement de Threads, Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a exprimé l'intention de Meta de se lancer dans une concurrence acharnée avec X, l'ancienne plateforme de Twitter.Meta a régulièrement introduit de nouvelles fonctionnalités, et l'engagement semble avoir rebondi au cours des dernières semaines, notamment parce qu'Elon Musk met en œuvre des changements rapides sur X, tels que la suppression des titres des liens. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que Threads avait réussi à attirer d'anciens " utilisateurs puissants " de X.La croissance de Threads n'a pas été le seul développement positif pour Meta, puisque l'entreprise a déclaré un revenu d'un peu plus de 34 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente. Un nombre impressionnant de 3,9 milliards de personnes utilisent désormais l'une des plateformes de l'entreprise chaque mois, franchissant ainsi une nouvelle étape pour le géant des médias sociaux. Lors d'une discussion avec des analystes, M. Zuckerberg a souligné que l'accent mis récemment par Meta sur "l'efficacité", qui a conduit à la suppression de plus de 20 000 emplois au cours de l'année écoulée, s'est avéré être une stratégie efficace face à un "monde très volatile".Mark Zuckerberg a également révélé que Meta mettait de plus en plus l'accent sur l'IA générative à l'avenir. "", a annoncé Zuckerberg.Toutefois, ces investissements dans l'IA n'affecteront pas l'engagement de l'entreprise à investir dans le métavers. Reality Labs, la division de Meta qui supervise ses projets de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), a subi des pertes importantes de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de Reality Labs n'est plus que de 210 millions de dollars, les pertes atteignant 3,7 milliards de dollars pour le trimestre et un total de plus de 11 milliards de dollars depuis le début de l'année 2023.Meta a enregistré ses marges d'exploitation les plus solides de ces deux dernières années. En outre, l'entreprise a réussi à réduire ses dépenses pour l'année fiscale. Cependant, Meta prévoit que ses dépenses en 2024 dépasseront les estimations de Wall Street. Cela s'explique par le fait que l'entreprise reporte ses besoins d'embauche de l'année en cours à l'année suivante, tout en maintenant ses investissements dans l'infrastructure de l'IA. En outre, Meta s'est dit préoccupée par le fait que le conflit en Israël et à Gaza pourrait potentiellement freiner les ventes du quatrième trimestre.L'action de Meta, qui a connu une augmentation remarquable de près de 150 % cette année, a connu des fluctuations dans les échanges après les heures de bourse. Dans un premier temps, elle a gagné 3 % avant de reculer pour s'échanger 3 % en dessous du prix de clôture après deux heures.Source : Mark ZuckerbergQue pensez-vous des prévisions de Mark Zuckerberg ?Utilisez-vous le réseau social Threads ? qu'en pensez-vous ?