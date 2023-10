Samsung et d'autres fabricants désactivent les téléphones achetés sur les marchés gris : un cauchemar pour les consommateurs

Dans des pays comme le Mexique, de nombreuses personnes achètent des téléphones sur le marché gris en raison de contraintes économiques. Ces appareils ne sont pas volés, mais sont à l'origine destinés à d'autres régions. Ils fonctionnent parfaitement bien dans leur nouvel environnement et constituent une alternative économique aux achats effectués dans les magasins officiels.Cependant, les utilisateurs mexicains de ces téléphones du marché gris ont commencé à recevoir des messages alarmants sur leurs appareils. Ces messages les avertissaient que leur appareil serait désactivé parce qu'il n'était pas conforme à la réglementation mexicaine, et les invitaient à acheter des appareils homologués. Ces messages apparaissaient sur les téléphones de différents fabricants, mais c'est Samsung qui s'est montré le plus agressif dans son approche.Les actions de Samsung ont été particulièrement flagrantes. Non seulement la société a envoyé des messages concernant le non-respect de la réglementation mexicaine, mais elle a également désactivé à distance les téléphones des utilisateurs, les rendant pratiquement inutilisables. Cette démarche était loin de correspondre au résultat escompté : si un appareil présentait réellement des risques pour la sécurité, il aurait dû être complètement désactivé. Au lieu de cela, Samsung a laissé les appareils s'allumer, mais a refusé aux utilisateurs l'accès à leurs données et à leurs applications.Pour justifier ses actions, Samsung a invoqué la tension de la batterie et la sécurité du chargement comme raisons de la désactivation de ces appareils. Elle a affirmé que ces appareils étaient approuvés pour une charge correcte et une utilisation sûre au Mexique, ce qui est loin d'être vrai. En réalité, Samsung utilise la même tension de batterie dans toutes les régions et a même cessé d'inclure des chargeurs dans la boîte, ce qui a encore affaibli son propre argument.L'explication douteuse de Samsung est une tentative d'écoblanchiment de ses actions en les présentant comme des décisions respectueuses de l'environnement. En réalité, ils utilisent ces affirmations pour soutirer davantage d'argent aux consommateurs. Il ne s'agit pas de sécurité ou d'environnement, mais de profit.Le gouvernement mexicain a rapidement réagi à ces agissements contraires à l'éthique, en se rangeant du côté des droits des consommateurs. Le 19 octobre, l'Agence fédérale de protection des consommateurs (PROFECO) et l'Institut fédéral des télécommunications (IFT) ont suspendu les fabricants qui avaient désactivé ces appareils mobiles, car ils avaient violé les droits des consommateurs en bloquant les téléphones importés. Motorola et Samsung, les principaux coupables, ont dû cesser immédiatement leurs actions et ont publié des déclarations dans lesquelles ils acceptaient de coopérer avec le gouvernement mexicain pour trouver une solution.Cet incident est un signal d'alarme pour les consommateurs et souligne l'importance de protéger nos droits numériques. Les fabricants ne devraient pas avoir le pouvoir de désactiver à distance des appareils que les consommateurs ont légitimement achetés. Il s'agit d'une violation flagrante de la confiance, de la vie privée et des droits des consommateurs.Alors que certaines entreprises comme Xiaomi ont opté pour une approche plus conviviale en envoyant des messages sans désactiver les appareils, d'autres, comme Samsung, ont eu recours à des mesures extrêmes, laissant les utilisateurs bloqués avec des appareils verrouillés. Cette situation soulève d'importantes questions sur le contrôle des appareils que nous possédons et sur la manière dont ils peuvent être utilisés contre nous.En tant que consommateurs, il est essentiel de rester vigilants, de défendre nos droits et de soutenir les agences gouvernementales qui s'opposent aux pratiques contraires à l'éthique. Dans ce cas, la réaction rapide du gouvernement mexicain a démontré le pouvoir de l'action collective dans la protection des droits des consommateurs. Samsung et les autres fabricants doivent être tenus responsables de leurs actes, et les consommateurs doivent être prudents lorsqu'ils traitent avec des entreprises qui privilégient le profit au détriment de l'éthique.Pensez-vous que ces actions sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?