Dans la dernière édition de son rapport annuel sur l'état de la connectivité de l'internet mobile, l'association indique que près de 4 milliards des 4,6 milliards de personnes qui utiliseront des services internet mobiles à la fin de l'année 2022 le feront par l'intermédiaire d'un smartphone, les autres utilisant des téléphones fonctionnels.C'est la première fois que l'organisation divise les chiffres de l'utilisation de l'internet mobile par type d'appareil.Bien que le taux de pénétration de l'internet mobile de 57 % de la population mondiale soit en hausse par rapport au taux de 55 % enregistré fin 2021, la GSMA note que le taux de croissance a ralenti.Un peu plus des trois quarts des nouveaux utilisateurs de l'internet mobile en 2022 venaient de pays à revenu faible ou intermédiaire.L'organisation a déclaré que la couverture de l'internet mobile était "relativement inchangée" par rapport à 2021, avec 95 % de la population mondiale couverte. Les personnes qui n'ont pas accès à la connectivité se trouvent principalement dans des zones rurales et peu peuplées.Comme dans les récents rapports et commentaires de l'entreprise sur la question de l'amélioration de l'accès, un facteur important a été défini comme l'écart d'utilisation, où les utilisateurs sont couverts par les réseaux mais n'y accèdent pas.Bien que l'écart se réduise, la GSMA a noté que 23 % des personnes âgées de 18 ans et plus "".Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ce rapport de GSMA crédible ou pertinent ?