Le blocage va être supprimé en tant que "fonctionnalité", sauf pour les DM

Interactions indésirables : Les gens pourraient avoir à faire face à des messages méchants ou ennuyeux de la part d'autres personnes sans pouvoir les arrêter. Cela pourrait rendre l'utilisation de Twitter moins agréable.

Harcèlement : Sans la possibilité de bloquer des comptes, les utilisateurs pourraient être davantage victimes d'intimidation ou de harcèlement de la part d'autres personnes sur la plateforme. Ils n'auraient aucun moyen de se protéger contre de tels comportements.

Spam et désagréments : Les utilisateurs peuvent recevoir un grand nombre de spams ou de messages indésirables qui encombrent leurs notifications. La suppression de l'option de blocage pourrait donc entraîner davantage de désagréments.

Préoccupations en matière de protection de la vie privée : Le blocage permet aux utilisateurs de contrôler qui peut interagir avec eux. Sans cela, leur vie privée pourrait être compromise et ils pourraient devoir faire face à l'attention non désirée de personnes avec lesquelles ils ne veulent pas interagir.

Perte de contrôle : Les utilisateurs pourraient avoir l'impression de moins contrôler leur expérience sur Twitter s'ils ne peuvent pas bloquer des comptes. Ils devraient avoir la possibilité de décider avec qui ils veulent interagir.

Elon Musk fait l'impensable, il se débarrasse d'une fonction très importante qui peut sauver les gens du harcèlement sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Elon Musk va bientôt supprimer la possibilité de bloquer des personnes sur la plateforme de médias sociaux, car il estime que cela n'a pas de sens de bloquer des personnes sur l'application.Dans une réponse à un tweet sur X, Musk a déclaré : "". Il n'aime pas cette fonctionnalité et en a déjà parlé auparavant. Il a récemment déclaré que la fonction de blocage serait supprimée, sauf pour les messages directs. Il a indiqué que ce changement n'avait pas de sens. Réagissant au message de Musk, l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a soutenu la décision de Musk. Il a suggéré à son tour qu'il n'y ait qu'une option de mise en sourdine.Cela fait un moment que Musk dit qu'il n'aime pas le blocage. En juin, il a suggéré que Twitter remplace le blocage par un moyen plus efficace de faire taire quelqu'un. Il s'est également plaint des personnes qui établissent de longues listes d'utilisateurs à bloquer et qui bloquent de nombreuses personnes qui paient pour obtenir un Twitter Blue. Mais parfois, Musk fait des promesses qu'il ne tient pas, alors nous devrons voir si ce changement se produit réellement.Ceci étant dit, la fonctionsera toujours présente. Cependant, les fonctionsetsont très différentes. Le blocage empêche les autres utilisateurs de vous parler, de consulter vos publications ou de vous suivre. La mise en sourdine ne fait que masquer vos publications. Les utilisateurs ne savent pas si vous les avez mis en sourdine. Musk précise également que la fonction de blocage sera toujours disponible pour les messages directs.Si Musk supprime la fonction de blocage, cela peut causer beaucoup d'ennuis aux comptes très médiatisés comme les célébrités et les politiciens. Ils seront soumis à une haine inutile sur la plateforme et n'auront aucun moyen de la contrôler. Voici cinq situations possibles qui peuvent survenir si Musk élimine la fonction de blocage de la plateforme.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?