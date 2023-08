La dernière étude de Canalys révèle que le marché mondial des smartphones a chuté de 10% à 258,2 millions d'unités au deuxième trimestre 2023, montrant un ralentissement du déclin. Samsung s'est assuré la première place en expédiant 53,0 millions d'unités. Apple a conservé la deuxième place avec 43,0 millions d'unités expédiées et une part de marché de 17 %. Avec un niveau de stock normalisé, Xiaomi se classe troisième avec 33,2 millions d'unités expédiées.OPPO (y compris OnePlus) a défendu sa quatrième place avec une part de marché de 10 %. Le groupe Transsion (qui comprend les marques Tecno, Infinix et iTel), profitant des opportunités de reprise sur le marché africain et sur d'autres marchés émergents où il s'est récemment développé, est entré dans le top 5 pour la première fois et a expédié 22,7 millions d'unités, enregistrant ainsi une croissance annuelle de 22 %.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "".La Chine a connu une baisse de 2,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 23, après cinq trimestres de contractions significatives à deux chiffres. Bien que ce résultat soit meilleur que celui des trimestres précédents, le moral des consommateurs et les dépenses restent faibles. Même le très attendu festival d'achat en ligne 618 en juin, qui devait stimuler les ventes en Chine, a vu les ventes de smartphones chuter de 6,5 % d'une année sur l'autre. Les autres grandes régions, notamment l'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine), les États-Unis et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), ont également vu leurs livraisons diminuer respectivement de 5,9 %, 19,1 % et 3,1 % au deuxième trimestre de l'année 23.", a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche pour les téléphones mobiles chez IDC. "", a commenté Amber Liu, analyste chez Canalys. "", a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys. "."Sources : IDC, CanalysPensez-vous que les expéditions de smartphones vont remonter au cours des derniers mois de 2023 ?