Voici Jeremy Vaught, le maestro de @music, qui a vu son compte récupéré par nul autre que la société d'Elon Musk. Jeremy Vaught n'a pas apprécié ce jeu de chaises musicales impromptu. Il s'est exprimé sur son Twitter personnel : "". Ouch, on dirait que quelqu'un a touché une corde sensible.Ce n'est pas la première fois que X joue au jeu de l'acquisition de compte. La semaine dernière, ils ont volé le compte @X d'un autre utilisateur. C'est comme s'ils collectionnaient les comptes Twitter de la même manière que nous collectionnons les tickets de cinéma, mais sans le demander.Quel est le problème, vous demandez-vous peut-être ? Le compte @music, quant à lui, était autrefois le mégaphone mélodique de Twitter, qui diffusait de nouvelles chansons et de nouveaux artistes pour que tout le monde puisse danser. Mais, comme une merveille à un seul titre, il a été supprimé. Que fait exactement X ? Il transfère toute son énergie musicale sur le compte @music, qui devient ainsi sa nouvelle plateforme pour quelque chose d'important.Qu'est-ce que ce "" au juste ? Imaginez un monde où le facteur X domine votre expérience d'écoute musicale. L'équipe d'Elon pourrait secrètement mettre au point un service de streaming musical qui donnerait à vos morceaux l'impression d'être sur le tapis rouge. C'est comme monter le volume d'une superproduction - énorme, audacieuse et impatiente de conquérir le monde.Mais ce n'est pas tout. L'ancien compte @music de Vaught est toujours actif. Il a frappé un grand coup avec son nouveau compte, @musicfan, où il continue de répandre la magie de la musique dans le monde entier. Et devinez quoi ? C'est comme s'il était monté sur scène à un autre endroit et qu'il continuait à faire du rock.Qu'est-ce qui a poussé Vaught à entamer cette symphonie sur Twitter ? Il s'agit d'un fan de musique qui souhaite offrir une plateforme aux groupes underground. Il avait l'habitude de concevoir @music pour promouvoir et distribuer les sons de ces artistes du monde virtuel. Aujourd'hui, il compte plus de 450 000 adeptes qui se délectent de ses rythmes.Vous vous demandez peut-être si le X d'Elon danse sur la musique de Vaught. Ils n'ont encore rien dit. De manière inattendue, ils ont donné à Vaught la possibilité de choisir un nouveau pseudo. Essayez @musiclover, @musicmusic ou @music123. C'est un peu comme un remix de son personnage Internet par l'équipe X.Et voilà : une histoire de prise de contrôle de Twitter avec de la musique, Musk, et une pincée de drame numérique. Les chansons de Vaught continueront-elles à être jouées sur sa nouvelle scène, ou le X d'Elon atteindra-t-il des sommets avec son extravagance musicale ? C'est une symphonie pleine de suspense, et le rideau vient juste d'être levé. Restez à l'écoute pour le prochain couplet de cette sérénade sur les médias sociaux !Source : Jeremy Vaught Que pensez-vous de ce nouvel acte de la plateforme X ?Selon vous, quel serait le but de toutes ses actions ?