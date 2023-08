Elon Musk s'attire les foudres de San Francisco à cause d'un logo X géant

Vendredi, l'entreprise a érigé un logo "X" sur le toit de son siège de Market Street, au grand dam des voisins qui se sont plaints de lumières gênantes et du département de l'inspection des bâtiments de San Francisco, qui a déclaré qu'il enquêtait sur la structure.Ce mouvement fait suite à un message de Musk, l'énigmatique milliardaire qui a racheté la société en octobre pour 44 milliards de dollars, annonçant que la nouvelle société resterait à San Francisco malgré ce qu'il a appelé la récente "".Musk, qui est également PDG du constructeur de voitures électriques Tesla (TSLA.O), a transféré le siège de cette entreprise de la Californie au Texas en 2021. Le maintien de X à San Francisco pourrait être un bon signe pour une ville qui a eu du mal à se remettre des pertes touristiques et commerciales subies pendant la pandémie.Le centre-ville est en proie à des suppressions d'emplois dans le secteur technologique, au départ de grands détaillants et à une baisse du tourisme. La circulation a diminué car de plus en plus de personnes travaillent à domicile, tandis que la criminalité et les sans-abri ont terni l'image de la ville.", a écrit Musk.Pourtant, tous les habitants de San Francisco ne sont pas favorables à l'amitié de Musk. Au cours du week-end, des habitants ont enregistré des vidéos montrant le X géant en train de briller, de pulser et de clignoter, et certains ont critiqué ses lumières intrusives. L'utilisateur de X @itsmefrenchy123 a déclaré qu'il serait "" devant le logo lumineux, l'imaginant "". "", a écrit l'utilisatrice de X @DollyMarlowe.Le département de l'inspection des bâtiments (BID) de San Francisco a quant à lui ouvert une enquête sur la structure, estimant qu'elle pourrait enfreindre les règles d'autorisation. Un inspecteur du BID a déclaré dans un rapport écrit que les représentants de la société avaient refusé à deux reprises l'accès au toit aux fonctionnaires du BID qui souhaitaient inspecter le logo. L'inspecteur a noté que l'un des représentants a déclaré que le panneau était temporaire. Un porte-parole de la BID n'a pas pu être joint dans l'immédiat dimanche.Que pensez-vous de cette décision d'Elon Musk ? Quel est votre avis sur le sujet ?