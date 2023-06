We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32 — Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023

La société a annoncé ce changement sur sa page Twitter Blue, en détaillant la limite. Un ingénieur de Twitter, Prachi Poddar, a également annoncé le changement en postant un long tweet la semaine dernière.En février, Twitter a augmenté la limite à 4 000 caractères, puis à 10 000 caractères en avril. À cette époque, l'entreprise a également introduit la prise en charge de fonctions de formatage de texte telles que le gras et l'italique.Sous la direction précédente, l'entreprise est passée de 140 à 280 caractères au cours de la dernière décennie. Cette évolution s'est heurtée à la résistance des utilisateurs.Outre l'augmentation de la limite de caractères pour les tweets, l'entreprise de médias sociaux a également permis aux abonnés Twitter Blue de télécharger des vidéos plus longues. En décembre dernier, Twitter a commencé à autoriser les utilisateurs payants à télécharger des vidéos 1080p de 60 minutes. Cette limite a été ensuite portée à deux heures. Les éditeurs de musique ont poursuivi Twitter pour ne pas avoir empêché l'utilisation de musique sans licence sur la plateforme - les plaignants ont mentionné la fonction d'amélioration des vidéos dans le procès.Avec la nouvelle extension de la limite de caractères, les utilisateurs pourraient être en mesure de publier de longs articles ou des histoires courtes. Musk veille à ce que vous ne manquiez pas de mots. Par rapport à Twitter, des plateformes concurrentes comme Mastodon (500 caractères) et Bluesky (300 caractères) ont des limites beaucoup plus basses par message. Et il est vrai que la lecture de ces longs messages sur la plateforme peut s'avérer fastidieuse. Peut-être Twitter pourrait-il envisager d'améliorer l'expérience de lecture des utilisateurs.Source : TwitterQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce changement de format est intéressant et bénéfique ?