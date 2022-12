Envoyé par sanderbe Envoyé par Le problème de fond avec la mixité sociale c'est qu'on mélange égalité des chances et équité des chances .

Résultat on fait croire à n'importe qui qu'il pourra tout faire.

On devrait partir d'une solution simple : plutôt métier manuel ou plutôt métier intellectuel ?

Envoyé par sanderbe Envoyé par Plus le QI est faible, plus on dépense des chose superficielles.

L'Iphone 15 machin truc à 1500 € , la TV TCL à 2000 billet , le pack de 20 rouleaux de sopalin à 3 € chez Lidl ou Aldi.

Envoyé par HaryRoseAndMac Envoyé par Et donc par la même expriment clairement être contre tout ce qui de prêt ou de loin représente la France et sa culture, effectivement, je constate que la mixité sociale ne fonctionne pas.

Envoyé par HaryRoseAndMac Envoyé par Tout les peuples du monde ont commis des choses terribles, et, généraliser cela en prenant par exemple dans ce cas là : Certains noirs, qui ont été colonisés par Certains blancs, pour en faire une généralité et dire les blancs ont colonisés les noirs et donc, faire preuve de ce qui s'appelle le racisme en amalgamant tout les blancs et tout les noirs.

Envoyé par HaryRoseAndMac Envoyé par Raison pour laquelle il faut absolument apprendre aux enfants à arrêter de perpétuer les erreurs de leurs parents, en commençant déjà à leur apprendre d'arrêter de valider leur point de vue, sous prétexte que ce sont leur parents.

Or, avec notre système actuel, même en mélangeant les gens pour leur faire comprendre cela, ça ne fonctionne pas.

Envoyé par _gaby_ Envoyé par @HaryRoseAndMac

Quel est le rapport de ce commentaire avec cette news?

0 0

Pour moi la mixité sociale est la réponse à ton problème.Un fils de prolo intellectuel a de grande chances de finir avec un métier manuel parce que l'école ne lui aura pas ouvert (socialement et intellectuellement) d'autres portes.Un fils de riche manuel a de grande chance de finir avec un métier intellectuel (ou artiste) parce que l'école va leur matraquer qu'ils sont l'élite et sont donc des intellectuels.Oula, la corrélation QI/rationnalité est une pente glissante et dangereuse.Parce que ce que je vois est surtout que plus ton portefeuille est plein moins tu fais gaffe à ce que tu achètes dans ton quotidien.Je discutais avec des coéquipiers qui trouvent que je paye trop cher mes patins (je les paye 500€ plus cher qu'eux) mais ils m'appartiennent et je sais les réutiliser tant que je renouvelle les consommables. Ils payent des abonnements Spotify/Netfix/Xbox (60€/mois) pour des produits qu'ils perdent quand ils ne payent plus.Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'existe pas.Sur ce sujet on a deux gros problèmes :1. le temps qu'il faut à un politique pour dire "Oui mes prédécesseurs ont fait des actes inacceptables, je m'excuse au nom du pays, mais je ne suis pas responsable de ça non plus".2. L'américanisation des "antiracistes publiques" qui sont incapables d'aller plus loin que l'héritage de la culpabilité, pour aller sur une pensée plus globale (pensée probablement pas aboutie mais qui fait avancer un peu le débat) du type "nous vivons dans une société élitiste qui veille à ce que les statuts sociaux ne soient pas trop poreux et donc mon destin est plus dirigé vers le prolétariat et le tient plus vers la bourgeoisie" ce qui permet d'éviter de traiter les blancs prolos de colons bourgeois.Je n'ai pas l'impression que le système actuel ne mélange grand-chose.Et je penses que le problème aujourd'hui vient notamment de l'incapacité des générations à faire leur propre autocritique plutôt que d'inculquer les valeurs qu'ils ont suivi et qu'ils regrettent en partie.Par exemple (une partie) les pères de la génération de mes parents regrettent de ne pas avoir vu grandir leurs enfants parce qu'ils passaient leur vie au travail continue de promouvoir la fidélité à son entreprise et le "sacrifice" pour elle. (Je ne dis pas que ma génération est toute blanche non plus)Les news s'enchainent et donc on réagit à la précédente ou la précédente de la précédente etc.