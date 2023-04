Alors que les coches bleus de l'héritage de la plateforme quittent l'application, le changement pourrait faire plus de mal que de bien à l'entreprise. De nouvelles données prouvent que de plus en plus de personnes sont prêtes à désactiver leur compte au lieu de payer 8 dollars pour recevoir un abonnement bleu.La fameuse coche bleue était auparavant perçue comme un symbole de statut social qui ne pouvait pas être acheté. Mais elle représente une vérification et donne aux utilisateurs de la plateforme un sentiment de sécurité : ils savent que tout va bien et qu'ils n'ont pas affaire à un usurpateur d'identité. Mais maintenant qu'elle disparaît peu à peu, un problème majeur se pose. Et ce problème, c'est que les gens s'en moquent éperdument.Musk a toujours pensé que la mise en vente de Blue Ticks inciterait les gens à se sentir menacés et à souscrire un abonnement. Mais c'est loin d'être le cas. Les données de Similarweb indiquent que seulement 6 600 personnes ont utilisé la fonction d'inscription payante, tandis que 38 700 utilisateurs ont préféré désactiver leur compte à temps pour la date limite.En réalité, les utilisateurs sont donc 6 à 10 fois plus enclins à supprimer leur compte qu'à le mettre à jour.Le mois dernier, environ 1,1 million d'utilisateurs de l'application ont fait leurs adieux à leurs comptes en les désactivant, alors que 116 000 d'entre eux ont confirmé avoir souscrit à l'abonnement.L'étude ajoute que Twitter a attiré 3 millions de visites sur la page d'inscription des nouveaux comptes le mois dernier. Ainsi, les inscriptions offertes gratuitement sont presque trois fois plus nombreuses que les désactivations.Les désactivations de comptes ont atteint un niveau record pour l'application du milliardaire de la tech après qu'il a choisi de prendre les rênes de l'entreprise. Depuis, le nombre de désactivations a baissé, pour atteindre 37 000 par jour le mois dernier. Mais au début de l'année 2023, l'engagement de l'application a réellement chuté de manière significative par rapport à l'année précédente.La deuxième personne la plus riche du monde affirme que son application tire le meilleur parti des personnes qui passent le plus clair de leur temps sur la plateforme. Mais ce n'est pas ce que nous constatons.Des extraits d'une interview récemment publiée par la BBC montrent Musk se vantant des chiffres d'engagement, des records battus et du nombre d'annonceurs qui reviennent. Mais il est très intéressant de constater que nous ne voyons pas cela se produire en temps réel.Grâce aux estimations de SimilarWeb, ce n'est pas le cas et c'est même le contraire. Le rapport mensuel concernant le trafic sur les portails publicitaires de la plateforme fait état d'une baisse surprenante de 18,7 % par rapport à l'année précédente pour l'application au mois de mars.Et d'après ce que nous constatons avec le temps, l'utilisation de l'application continue de chuter depuis le début de l'année 2023. En fait, les visites globales sur la plateforme ont chuté de 7,3 % en glissement annuel au mois de mars. Il s'agit du troisième mois consécutif de ce calvaire.Le mois dernier, le nombre de visiteurs uniques de l'application avait également chuté de 3,3 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la version Android de l'application, nous avons constaté une baisse de 9,8 % du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a également chuté de 8 % par rapport à l'année précédente. En outre, aux Etats-Unis, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application a baissé de 15 % sur les appareils iOS et de 14 % sur Android.Source : Similarweb Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents ?