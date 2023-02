Selon des rapports récents, il a été découvert que Twitter autorise les coches vérifiées sur les profils créés par des robots. Les utilisateurs et les professionnels de Twitter ont exprimé leur inquiétude à ce sujet, mettant en doute la véracité et la légitimité de ces profils de robots.Afin de distinguer les comptes authentiques des imitateurs, Twitter a lancé la marque de vérification en 2009. Dans un premier temps, seules les personnalités, telles que les célébrités, les politiciens et les journalistes, ont eu accès à cette fonctionnalité. En revanche, Twitter a élargi la procédure d'authentification en 2016 pour englober les petites entreprises, les organisations à but non lucratif et d'autres groupes.Des chercheurs ont enquêté sur cette question et ont découvert que Twitter avait attribué des coches vérifiées à de nombreux utilisateurs robots. Ils ont découvert que les profils des robots diffusaient de fausses informations, de la propagande et du contenu trompeur, ce qui pouvait avoir un impact important sur l'opinion publique.Twitter a répondu à ces découvertes en déclarant qu'il était conscient du problème et qu'il s'efforçait de le résoudre. L'entreprise a déclaré qu'elle disposait d'une équipe chargée d'examiner les comptes vérifiés et de révoquer leur coche s'il s'avère qu'ils violent les politiques de Twitter.En réponse aux conclusions de l'enquête, Twitter a depuis mis à jour son processus de vérification. La société a introduit la vérification de l'identité et des badges dédiés pour distinguer les comptes légitimes des imitateurs.La vérification de l'identité exige que les propriétaires de comptes fournissent leur vrai nom, une photo de profil et une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Ce processus permet de s'assurer que le propriétaire d'un compte est une personne réelle et non un robot ou un usurpateur.Twitter a également introduit des badges à base de logo comme alternative à la coche bleue pour les comptes vérifiés. Le badge à logo se veut plus accessible et est disponible pour un plus grand nombre de propriétaires de comptes, y compris les utilisateurs individuels et les petites entreprises.Cependant, certains experts estiment que cela n'est pas suffisant et que Twitter doit prendre des mesures plus strictes pour garantir que son processus de vérification est transparent, cohérent et exempt de profils de robots. Par ailleurs, des recherches indiquent qu'environ 300 000 utilisateurs ont souscrit un abonnement à Twitter Blue, ce qui indique que les utilisateurs sont attirés par cette fonctionnalité en bonne quantité, et qu'ils n'apprécieront pas la présence de bots sur la plateforme de libre expression.Les utilisateurs de Twitter s'expriment également et expriment leurs préoccupations quant à l'impact que ces profils de robots pourraient avoir sur le discours et l'opinion publics. Certains utilisateurs demandent à Twitter de prendre davantage de mesures pour protéger la crédibilité et l'authenticité de ses comptes vérifiés.En conclusion, l'enquête a mis en lumière un problème important auquel Twitter est confronté et soulève des questions sur la crédibilité et l'authenticité des comptes vérifiés sur la plateforme. Twitter doit prendre des mesures immédiates pour résoudre ce problème et s'assurer que son processus de vérification est transparent, cohérent et exempt de profils de robots.Il est essentiel que les utilisateurs de Twitter soient conscients de ce problème et évaluent de manière critique les sources d'information qu'ils rencontrent sur la plateforme. Ce faisant, ils peuvent contribuer à préserver l'intégrité et la crédibilité du discours public sur Twitter et empêcher la diffusion de fausses informations et de propagande.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?