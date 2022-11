Musk affirme que son plan « augmente le coût des crimes sur Twitter »

Elon Musk a annoncé qu'une nouvelle version de Twitter Blue inclura une sorte de vérification accessible pour 8 dollars par mois aux États-Unis, le prix étant « ajusté par pays proportionnellement à la parité de pouvoir d'achat ». Musk a également mentionné certaines des fonctionnalités qui seront déployées avec ce nouveau plan, notamment la réduction des publicités, la priorité dans les réponses, les mentions et la recherche, et la possibilité de publier des vidéos plus longues que la limite actuelle de 2 minutes 20 secondes.Musk a tendance à changer d'avis rapidement, il faut donc prendre cette annonce avec des pincettes. Il ne s'agit peut-être pas de l'ensemble final de fonctionnalités lorsque Twitter lancera son nouveau plan d'abonnement.Jusqu'à présent, Twitter Blue était un service très différent, qui n'était pas lié au fait d'être vérifié. Il coûtait 4,99 dollars par mois et offrait principalement la possibilité de lire des articles sans publicité, d'annuler ou de modifier des tweets (dans certains pays) et de personnaliser votre barre de navigation. Il vous permet également de définir un NFT comme photo de profil. Depuis mardi, cependant, la partie consacrée aux articles sans publicité a été supprimée, mais il semble que Musk souhaite travailler avec les éditeurs d'une manière ou d'une autre, étant donné l'intention de permettre aux abonnés de Blue de contourner les paywalls.Musk a clairement exprimé son intention de réduire la dépendance de Twitter à l'égard de la publicité en faveur des abonnements. Pas plus tard que ce week-end, un plan discuté en interne prévoyait de facturer 20 dollars par mois pour la vérification, les employés ayant reçu environ une semaine pour mettre en œuvre le changement.Musk n'a pas annoncé quand la nouvelle tarification et les nouvelles fonctionnalités entreront en vigueur, mais actuellement, la documentation in-app pour Blue concerne l'ancien système. Musk affirme également que Blue donnera à l'entreprise « un flux de revenus pour récompenser les créateurs de contenu », mais il n'a pas donné de détails sur ce à quoi ces récompenses pour les créateurs pourraient ressembler en pratique.La façon dont le système de vérification fonctionnera n'est pas claire non plus. Historiquement, il a été disponible pour un sous-ensemble limité d'utilisateurs très en vue qui peuvent être imités, soit pour faire une blague, soit pour diffuser des informations erronées. Cependant, Musk a déclaré qu'il souhaitait utiliser le système pour contrôler les spams des robots.Musk a également affirmé que son plan « est le seul moyen de vaincre les bots et les trolls ». L'experte en sécurité Runa Sandvik s'est montrée sceptique. « Curieux de savoir comment cela va fonctionner, sûrement que certains bots et trolls vont payer pour des chèques bleus aussi (peut-être avec des cartes de crédit volées) », a écrit Sandvik en réponse à Musk.Musk a ensuite expliqué qu'il pensait que son plan « détruirait les robots », car « si un compte Blue payant se livre à des spams/des escroqueries, ce compte sera suspendu. Essentiellement, cela augmente le coût du crime sur Twitter de plusieurs ordres de grandeur ». Il a également déclaré que Twitter commencera à utiliser « une étiquette secondaire sous le nom pour quelqu'un qui est une figure publique, ce qui est déjà le cas pour les politiciens ».Faire payer la vérification pourrait permettre aux escrocs de se faire plus facilement passer pour de vraies personnes, même si les escrocs n'obtiennent pas de chèques bleus, comme nous l'avons précédemment noté. Si une personne vérifiée perd sa coche parce qu'elle ne paie pas pour Twitter Blue, un escroc pourrait se faire passer pour cette personne, et il n'y aurait pas de compte vérifié à pointer pour prouver que l'escroc est faux.Musk a également écrit que le prix de 8 dollars sera « ajusté par pays proportionnellement à la parité du pouvoir d'achat ». Le Twitter Blue remanié offrira « priorité dans les réponses, les mentions et les recherches, ce qui est essentiel pour vaincre les spams/les escroqueries », la possibilité de publier de longues vidéos et de l'audio, deux fois moins de publicités, et un « contournement du paywall pour les éditeurs désireux de travailler avec nous », a-t-il écrit. « Cela donnera également à Twitter une source de revenus pour récompenser les créateurs de contenu », a écrit Musk.Cependant Plus de 80 % des utilisateurs de Twitter ayant participé à un récent sondage ont déclaré qu'ils ne paieraient pas pour la coche. Quelque 10 % se sont dits prêts à payer 5 dollars par mois. Musk a fait allusion au prix de 8 dollars dans une réponse à l'auteur Stephen King, qui avait exprimé son mécontentement quant au prix de 20 dollars par mois annoncé. « Nous devons payer les factures d'une manière ou d'une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 dollars ? », Musk a écrit tôt mardi matin.Actuellement, Twitter Blue est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les données de la société d'analyse Sensor Tower indiquent notamment que l'application Twitter n'a généré que 6,4 millions de dollars d'achats in-app à ce jour, Blue étant le premier achat. Musk & co. espèrent que ce nouveau plan d'abonnement fonctionnera mieux que cela.Quel est votre avis sur le sujet ?