We’re currently unable to post service alerts to Twitter due to an API issue.



🔵 For real-time service information, please check the MTA homepage.



🔵 For help with subway and bus service, chat with us on WhatsApp.



🔵 For help with Long Island Rail Road and Metro-North… — MTA (@MTA) April 14, 2023

⛔@Twitter is now limiting automated tweets and as a result, this account can no longer post all #Tsunami Warnings, Advisories, Watches, and Information Statements as they are issued. We will make every effort to continue manual posts 🧵(1/5) pic.twitter.com/3ZWN33gn0a — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) April 15, 2023

"This is a notice that your app - Steam Status - has been suspended from accessing the Twitter API."



🤡 pic.twitter.com/2iHqQE85ZB — Steam Status (Unofficial) (@SteamStatus) April 14, 2023

Hello this is BART Alert. @Twitter has shut off its free API, and that means we are going dark until we can find a solution. We're very sorry to not be able to provide information on BART service alerts.



Use https://t.co/4R5amc59Jx, our Official App or subscribe via email or SMS — BART Alert (@SFBARTalert) April 15, 2023

De plus, plusieurs comptes finissent par recevoir des mises à jour automatisées, mais il ne s'agit pas du genre de comptes robots que l'on pourrait supposer.Par exemple, un grand nombre de ceux qui ont été touchés, y compris le célèbre compte du National Weather Service, ont mis en place une mise à jour cohérente à la fois par des moyens manuels et par des moyens automatisés par des humains. Ils ne peuvent donc pas fournir les dernières alertes ou les alertes vitales pour lesquelles ils sont réputés.Désormais, l'application limite les tweets générés par des moyens automatisés, et les comptes ne peuvent donc plus diffuser d'alertes comme ils le faisaient auparavant.Cependant, le compte a révélé qu'il faisait de son mieux pour donner des informations générales sur le sujet et qu'il s'était donné pour mission de veiller à ce qu'il y ait plusieurs moyens d'obtenir les derniers événements dans le monde des données et des notifications.Twitter s'est donné pour mission de limiter les tweets automatisés, ce qui signifie qu'il n'est plus possible d'émettre des avertissements en cas de conditions extrêmes telles que des tsunamis ou d'autres avis de veille. Il n'en reste pas moins qu'il existe un besoin constant d'envoyer des notifications par le biais de messages manuels.D'autres services importants méritent d'être surveillés, notamment les comptes officiels de la MTA, le service de transport public de New York, et de services comme le BART de San Francisco. Ils partagent tous une liste de problèmes liés à l'accès à l'API de Twitter.Par ailleurs, certains comptes automatisés à surveiller qui ne sont pas essentiels à la sécurité publique feraient également partie de cette décision de Twitter. Ainsi, si vous vous attendez à ce qu'ils génèrent des messages utiles et divertissants après avoir perdu l'accès à Twitter, ce ne sera pas le cas.La plupart de ces comptes peuvent entraîner la mise en avant du plan de base de l'application, qui s'élève à 100 dollars par mois. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce forfait est assez limité et ne permet pas d'offrir les services nécessaires en temps réel. Le fait que ces comptes aient émis des alertes gratuitement pendant si longtemps signifie qu'ils ne sont pas disposés à faire de même à un prix plus élevé.La nouvelle gamme d'API de l'application commence à un prix surprenant de 42 000 dollars par mois. De nombreux développeurs risquent donc d'être touchés par cette mesure au cours des prochaines semaines. De nombreuses personnes ont été contraintes de fermer l'application en raison du prix d'entrée pour l'accès à l'API Entreprise, qui s'élève à tout juste 42 000 dollars par mois.Même les services qui souhaitaient payer ont perdu la possibilité de servir leurs clients, car l'application s'est débarrassée de l'accès à l'API sans les avertir au préalable.Source : TwitterQuel est votre avis sur la situation ?