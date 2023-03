#TikTok | Pour des enjeux de cybersécurité et de protection des données personnelles, nous avons décidé d'interdire les applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents publics d'Etat.



Il ajoute que depuis plusieurs semaines, plusieurs partenaires européens et internationaux de la France ont adopté des mesures de restriction ou d'interdiction du téléchargement et de l'installation de l'application TikTok par leurs administrations.Selon Guerini, les applications récréatives ne présentent pas un niveau de cybersécurité et de protection des données suffisant pour être déployées sur les équipements des administrations, ajoutant que l'interdiction prend effet immédiatement et que les services de l'État en contrôleront le respect.Il a précisé qu'à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées pour des raisons professionnelles, telles que la communication institutionnelle d'une administration.Une série de gouvernements et d'institutions occidentaux ont interdit TikTok ces dernières semaines, notamment le parlement britannique, les administrations néerlandaise et belge et le parlement néo-zélandais.À la fin du mois dernier, les deux plus grandes institutions politiques de l'Union européenne (la Commission et le Conseil) ont interdit TikTok sur les téléphones de leur personnel pour des raisons de cybersécurité.Les inquiétudes se sont multipliées au niveau mondial quant à la possibilité pour le gouvernement chinois d'accéder aux données de localisation et de contact des utilisateurs par l'intermédiaire de ByteDance, la société mère chinoise de TikTok.Quel est votre avis sur le sujet ?