La vision de Musk pour Twitter : Le propriétaire de Twitter a déclaré que la plateforme permet au public de contrôler la narration, ce qui en fait une plateforme de journalisme citoyen et de communication publique comme on n'en a jamais vu auparavant.Musk a déclaré qu'il considérait l'engagement de Twitter en faveur de la liberté d'expression et de l'égalité des conditions de concurrence comme essentiels au bon fonctionnement des démocraties, en mentionnant le premier amendement. Il a déclaré que Twitter devrait être un lieu pour un contenu authentique, informatif et divertissant, même s'il est controversé ou dérangeant.Bien que les annonceurs aient la possibilité de choisir le contenu de leurs publicités, Musk a déclaré qu'il pense que le contenu de Twitter devait rester véridique et informatif. Musk a également évoqué la capacité de Twitter à fournir des nouvelles et des informations en temps réel. Il a comparé les retards des médias traditionnels aux mises à jour immédiates de Twitter, soulignant que Twitter est souvent le premier endroit où les nouvelles importantes sont rapportées.Cependant, Musk a également souligné le risque de propagation de fausses informations sur Twitter et le fait que les gens devraient être sceptiques à l'égard des nouvelles concernant Twitter.Musk sur les publicités de Twitter : En ce qui concerne les revenus, Musk a déclaré que Twitter a le potentiel d'augmenter ses revenus en diffusant des publicités pertinentes et utiles pour ses utilisateurs, notant qu'il gagne actuellement 5 à 6 cents par heure d'attention humaine malgré les 120 à 130 millions d'heures d'attention humaine par jour.Le milliardaire a déclaré qu'il prévoyait une augmentation des revenus d'au moins 15 à 20 cents par heure et par utilisateur, compte tenu de la base d'utilisateurs de Twitter composée de « personnes intelligentes et influentes » qui, selon lui, ont de la valeur pour les annonceurs.En ce qui concerne la publicité, Musk a parlé de la valeur de Twitter, avec 147 milliards d'impressions pendant la Coupe du monde, une croissance de 50 % d'une année sur l'autre pour les vidéos de la NFL et une augmentation de 39 % pour les mentions du Super Bowl.La sécurité de la marque Twitter et l'importance qu'elle accorde à la pertinence de la publicité ont également été soulignées, Musk déclarant que l'entreprise envisageait d'introduire la publicité basée sur la performance immédiatement après la conclusion de l'acquisition. L'objectif est de devenir positif en termes de flux de trésorerie au prochain trimestre, ce qui dépendra de la réponse des annonceurs, a-t-il déclaré.Musk a reconnu que Twitter était dans une situation désastreuse lorsqu'il l'a rejoint, avec un taux de revenu négatif de 3 milliards de dollars et 1 milliard de dollars en banque.Depuis, l'entreprise a réduit ses dépenses de manière significative, en diminuant ses dépenses liées au cloud et en accélérant l'évolution de ses produits.L'objectif est maintenant de devenir quelque chose de « spectaculaire », a déclaré Musk, réaffirmant que Twitter est une plateforme dont le monde a besoin.Source : Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?