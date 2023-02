Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.



Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated! — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Le PDG de Tesla et SpaceX a partagé un tweet dans lequel il a déclaré que son objectif actuel était de sauver l'entreprise de la faillite. Il espère également pouvoir remplir toutes ses fonctions dans ses autres entreprises. Comme vous pouvez le constater, la pression est immense.M. Musk a également abordé l'aspect émotionnel de la situation, ajoutant qu'il ne souhaiterait jamais à quiconque de vivre une telle souffrance. Et si Twitter doit encore surmonter d'énormes obstacles, le fait qu'elle soit sur le point d'atteindre le seuil de rentabilité est une grande nouvelle, à condition que l'entreprise continue à travailler dur. Le nouveau PDG de Twitter espérait également obtenir davantage de soutien de la part du public, car cela le motiverait et l'aiderait à remplir son rôle avec plus de dynamisme et de passion.Même depuis qu'il a racheté l'entreprise l'année dernière, en octobre, pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars, il affirme que la route a été difficile et que les défis sont nombreux. Certains ont appelé Musk "M. Tweet", car ils ont trouvé que c'était tout à fait approprié puisqu'il adore tweeter.Selon une récente newsletter technologique, les revenus quotidiens de l'entreprise sont en baisse de 40 % par rapport à l'année précédente en 2023, tandis que des centaines de gros annonceurs sur l'application ont soit cessé de diffuser sur Twitter, soit pris du recul. En outre, une société a même envoyé des estimations selon lesquelles la baisse des revenus publicitaires était très forte et atteignait 70 % en décembre.Certains des changements mis en œuvre par le PDG de Twitter, comme la restauration de comptes controversés, ont fini par provoquer le départ d'autres personnes. Ils ont estimé que l'entreprise ne pouvait plus être prise au sérieux, ce qui a entraîné le départ de nombreuses marques de la plateforme, tout en suscitant des protestations de la part de plusieurs dirigeants qui défendent les droits civiques.M. Musk a reconnu, dans un message envoyé en novembre, que l'entreprise avait subi une baisse considérable de ses revenus, les annonceurs ayant cessé de dépenser sur la principale plateforme de médias sociaux.Vers la fin de l'année dernière, il a même mentionné que l'entreprise se dirigeait rapidement vers la faillite et qu'elle était très peu sûre de sa position actuelle. Cela a été confirmé lors de son récent podcast où il était accompagné de ses amis de longue date et de ses co-investisseurs dans la société.Twitter a également eu sa part de problèmes juridiques et a été poursuivi pour ne pas avoir rempli ses obligations financières envers un grand nombre de ses partenaires, ex-employés et vendeurs, depuis que le PDG de Tesla a pris les rênes de l'entreprise.Certains prétendent que Musk n'a pas payé des millions de dollars de loyer pour les bureaux, tandis que d'autres s'inquiètent d'un retard dans le paiement des transports à tous les niveaux. Quoi qu'il en soit, Musk a vu la solution de facilité en réduisant les effectifs par des licenciements massifs et un certain nombre d'autres licenciements ainsi que des changements internes.Parmi les exemples brutaux de décisions prises par Musk, on peut citer l'abandon de la fameuse politique de "travail à domicile" qui avait vu le jour sous la direction de l'ex-PDG Jack Dorsey.Une avocate spécialisée dans le droit du travail a alors déposé de nombreuses demandes et a même envoyé un recours collectif contre l'entreprise au nom des travailleurs affectés par les décisions brutales de Musk. Elle affirme que les employés de Twitter qui avaient été licenciés méritaient bien plus d'indemnités que celles que Musk leur avait accordées.Mais outre le simple fait de licencier des employés, l'entreprise s'efforce de trouver de nouveaux moyens de générer des revenus. Elle a commencé à vendre aux enchères tout ce qui ne lui semblait plus nécessaire, comme des ustensiles de cuisine ou du matériel de bureau.De même, elle a lancé de nouveaux services d'abonnement pour Twitter Blue, juste après que Musk ait décidé de se retirer et de retarder le service en novembre de l'année dernière.Elon Musk a récemment décidé de faire payer les chercheurs pour accéder à l'API de l'entreprise et de supprimer leur accès gratuit. Il affirme que cette fonctionnalité a été considérée comme acquise pendant trop longtemps et qu'elle sera désormais payante.Source : Elon Musk Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que les annonceurs retourneront sur la plateforme lorsque le seuil de rentabilité sera atteint ?Selon vous, Elon Musk va-t-il procéder à des recrutements une fois que la situation financière de Twitter sera stabilisée ?