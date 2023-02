Vous avez peut-être remarqué que la connexion Twitter de



Selon Twitter, l'application "a violé les règles et politiques de Twitter". Je ne peux pas en dire plus pour le moment puisque l'email qu'ils mentionnent n'est jamais arrivé dans ma boîte de réception. Vous avez peut-être remarqué que la connexion Twitter de https://movetodon.org/ ne fonctionne pas pour le moment.Selon Twitter, l'application "a violé les règles et politiques de Twitter". Je ne peux pas en dire plus pour le moment puisque l'email qu'ils mentionnent n'est jamais arrivé dans ma boîte de réception.

Movetodon s'est révélé incroyablement populaire, mais il vient d'être tué par Twitter. Le site appartenant à Elon Musk a annoncé cette semaine qu'il mettait fin à l'accès gratuit à son API le 9 février, mais avant cela, Twitter a bloqué l'accès de Movetodon à l'API, rendant le service non fonctionnel, en invoquant la violation de règles et de politiques non spécifiées.Bien que Twitter ait déjà clairement indiqué que les clients tiers sont indésirables et ont été torpillés, Movetodon n'entre pas dans cette catégorie. Et si Twitter a annoncé son intention de mettre fin à l'accès gratuit à son API - une API que Movetodon utilise clairement - cette mesure n'est pas censée entrer en vigueur avant plusieurs jours.Le créateur de Movetodon, Tibor Martini, a posté sur Mastodon en disant :Alors que Twitter invoque la violation des règles pour justifier la coupure, certains soupçonnent que ce n'est pas le cas.Movetodon devait cesser de fonctionner le 9 février, date à laquelle l'accès gratuit à l'API de Twitter prend fin, mais il semble que Twitter ait décidé de compliquer un peu plus tôt la vie de ceux qui espéraient utiliser le service pour faciliter leur transition vers Mastodon. Et, malheureusement, Movetodon ne sera probablement pas la dernière victime de la paranoïa apparente de Twitter.Source : Tibor Martini, créateur de MovetodonQuel est votre avis sur la situation ?A votre avis, quelles sont les raisons de cette décision par Twitter ?Quels seraient les impacts de la décision de Twitter de mettre fin à l'accès gratuit à son API ?