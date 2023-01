Et évoque le fait d'appliquer "ses règles de longue date sur les API", sans donner plus de détails

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Aujourd'hui, nous sommes sûrs que c'est le cas, l'entreprise l'ayant confirmé dans un tweet. Twitter affirme qu'il ne fait qu'"appliquer ses règles de longue date en matière d'API", concédant que cela "peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas". Mais la confusion règne chez les développeurs d'applications qui affirment que Twitter ne révèle pas à quelles règles il se réfère.Parmi les clients concernés, on trouve notamment Tweetbot et Twitterific, et Twitter reste étrangement énigmatique quant aux règles précises qu'il applique désormais et qui ont entraîné la suppression d'applications populaires. La raison pour laquelle certaines applications fonctionnent et d'autres non n'est pas claire. L'absence de service de communication au sein de l'entreprise depuis l'arrivée d'Elon Musk à sa tête n'arrange rien à la situation.Dans un tweet plutôt vague du compte Twitter Dev, l'entreprise a déclaré :Craig Hockenberry de Twitterific a déclaré :Une confusion similaire règne chez les développeurs derrière Tweetbot, qui affirment que Twitter n'a rien communiqué au sujet du non-respect des règles de l'API.Source : Compte Twitter DevQuel est votre avis sur le sujet ?D'après vous, pourquoi Twitter ne révèle pas ouvertement les règles précises appliquées pour bloquer les clients tiers ?