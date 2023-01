L'étude mentionne que Twitter recommande un hashtag particulier appelé #ClimateScam chaque fois qu'un utilisateur recherche le terme "climat". De plus, au moment de la publication du rapport, la société a également envoyé des recommandations concernant le hashtag qui dévoilait des faits intéressants appartenant à quelques travailleurs d'Insider en tant que premier résultat de recherche pour des termes comme Climat.Ensuite, les auteurs de cette publication ont fait référence à ce hashtag et ont mentionné qu'en 2022, le contenu négationniste a fait un retour en force sur la plateforme en général.Ce hashtag a connu un pic sur la plateforme en juillet. Depuis, il n'a cessé d'augmenter et continue de le faire. En décembre, près de 91 000 utilisateurs ont parlé de ce hashtag environ 362 000 fois.Ce rapport mentionne comment ces mots sont apparus comme un terme tendance malgré des données montrant une plus grande activité et un plus grand engagement sur des hashtags comme "Climate Crisis" et "Climate Emergency". Les chercheurs ont ajouté qu'une telle proéminence ne pouvait pas être expliquée par des facteurs tels que la personnalisation, la popularité ou même le volume de contenu.La source particulière des hashtags sur l'arnaque climatique n'était pas très claire, ce qui mettait en évidence les exigences liées à la transparence et à la manière dont le contenu serait présenté aux utilisateurs, selon cette étude.Le rapport met également en lumière le fait que seul un certain contenu sous un hashtag particulier a été correctement étiqueté avec le terme de désinformation selon ce rapport.En vérité, ce n'est pas un grand choc pour la plupart des utilisateurs. Oui, les rapports sont assez alarmants, mais en même temps, Elon Musk a réduit l'équipe de la plateforme pour la modération du contenu depuis qu'il a acheté la plateforme en octobre 2022.De la même manière, Elon Musk a été vu en train de s'opposer aux décisions de modération de contenu de la plateforme qui ont été prises dans le passé. Il s'agit notamment de la suspension de comptes liés à l'ancien président américain Donald Trump après les émeutes du Capitole à Washington DC.Source : Etude publiée par la CAAD Trouvez-vous cette étude pertinente ?Avez-vous déjà été confrontée à ces désinformations concernant la crise climatique sur Twitter ?