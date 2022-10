Le nouveau rapport réalisé par l'Integrity Institute fait la lumière sur les comparaisons effectuées entre diverses applications et celles qui font partie de l'International Fact-Checking Network. Tous les posts qui étaient faux ont été exposésDe nombreux messages ont été analysés et les sujets les plus courants de désinformation sont le COVID-19, les règles de voyage pour la pandémie, l'invasion russe en Ukraine et les élections aux États-Unis.Twitter est considéré comme le plus grand pôle de désinformation et l'application est connue pour amplifier le phénomène de plusieurs façons. Une grande partie de cette situation découle des messages postés qui finissent par provoquer une véritable pagaille en ligne en raison du grand nombre de faits nuisibles et de fausses informations qui circulent.Certaines personnes vont jusqu'à croire à ces mensonges bien ficelés. En effet, ces applications de premier plan ont généralement tendance à mettre l'accent sur la viralité et leurs algorithmes la captent et l'amplifient davantage.Les tweets se répandent comme une traînée de poudre et ce phénomène s'est produit à plusieurs reprises.Instagram a enregistré le plus faible taux d'amplification. Le score de YouTube n'a pas été calculé car il n'y avait pas assez de données présentes.Source : Integrity Institute Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Comment traitez-vous les informations diffusées sur Twitter, et autres médias ? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour ne pas être en proie à la désinformation ?