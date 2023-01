Ces prévisions ont été faites dans le rapport Global Foldable Smartphone Market Forecast for Q3 2022 de Counterpoint Research.En outre, aux premier et deuxième trimestres de 2022, les expéditions mondiales de smartphones pliables ont atteint 9,5 millions d'unités et 90 % en glissement annuel. Même si les livraisons de smartphones pliables sont en hausse, il y a de fortes chances qu'elles diminuent au quatrième trimestre 2022. Cela est dû à l'inflation du marché mondial et de l'économie.Le directeur de Counterpoint Research, Tarun Patakh, déclare que ces chiffres ne sont pas très importants, mais si on les considère à la lumière du segment ultra-premium, il semble que les smartphones pliables vont s'imposer dans le monde. Les smartphones pliables ont fait toutes les parts à deux chiffres sur le marché et on a bon espoir que ces parts augmentent d'au moins 20% en 2023.Il y a beaucoup de concurrents sur le marché mondial des appareils pliables, mais Samsung reste au sommet comme toujours. Les équipementiers chinois devraient arriver sur le marché en 2023 et seul le temps nous dira ce qu'ils apporteront. On s'attend également à ce que Motorola, Honor et Xiaomi entrent sur le marché mondial des smartphones pliables en dehors de la Chine en 2023. Huawei, Oppo, et Vivo vont également sortir leurs derniers smartphones pliables en 2023.Les équipementiers chinois sont plus enclins à se tourner vers le marché européen et Apple est absent en ce qui concerne les smartphones pliables.Les équipementiers chinois sont plus enclins à se tourner vers le marché européen et Apple est absent en ce qui concerne les smartphones pliables. Mais Apple prend toujours son temps, donc il faudra attendre et voir ce qu'Apple a en réserve.Source : Counterpoint ResearchTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Les smartphones pliables ont-ils actuellement du succès en France ?Etes-vous personnellement intéréssés par les smartphones pliables ?