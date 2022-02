Image envoyée par le service client de Samsung à Juhani Lehtimäki



Écran où se trouve le défaut rapporté par le service client de Samsung

Juhani Lehtimäki, qui jurait depuis des années que par les smartphones Nexus et Pixel de Google, s’est laissé convaincre par les arguments flatteurs des internautes au sujet du Samsung Galaxy Z Flip 3 de Samsung à sa sortie. Mais mal lui a pris à en juger par l’expérience amère qu’il a vécue.Pour la petite histoire concernant les téléphones pliables, il faut savoir que les premières itérations de ces téléphones pliables sorties depuis 2018 souffraient de plusieurs défauts. Massifs, ces téléphones avaient des pliures visibles à des kilomètres. De même, l’intégration logicielle était également problématique, car toutes les applications n’étaient pas encore compatibles avec le nouveau facteur de forme qu’imposaient ces téléphones pliables dans lesquels plusieurs entrevoient le futur des smartphones qui sont devenus ennuyeux par le manque de réelle innovation constatée depuis plusieurs années.Mais au fil des années, Samsung qui mène actuellement la marche avec ses modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 a apporté des corrections qui font de ces appareils des téléphones recommandables. Le Galaxy Z Fold 3 par exemple arbore un écran intérieur de 7,6 pouces lorsqu’il est déplié et un écran OLED de 6,2 pouces à l’extérieur. Pour les deux écrans, Samsung a mis les petits plats dans les grands en les calibrant à 120 Hz. Pour l’écran intérieur, il n’y a pas de poinçon comme on le voit avec la version précédente de l’appareil. Pour cette dernière version, la caméra se trouve sous l’écran, ce qui donne une sensation d’immersion lors de la consommation de médias avec cet écran de 7,6 pouces une fois déplié. Même l’écran en lui-même a été revu et se compose maintenant d’une ultrafine couche de verre revêtue d’une couche de plastique. Selon Samsung, le revêtement en plastique a été amélioré ce qui permet d’avoir un écran 80 % plus durable que les versions précédentes. La charnière également a été améliorée pour être résistante à la corrosion, tandis que le Galaxy Z Fold 3 en lui-même a un indice IPX8, ce qui lui permet de résister à l’eau jusqu’à cinq mètres pendant 30 minutes.Contrairement aux Galaxy Z Fold 3 qui répond aux besoins d’avoir un téléphone qui peut être convertis en tablette, le Galaxy Z Flip 3 lui répond plus au besoin des nostalgiques qui souhaitent renouer avec les téléphones à clapet. Beaucoup plus petit que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 se déplie pour offrir un écran interne de 6,7 pouces. Sa résolution est de 1080 ppp avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au dos, nous avons un écran de 1,1 pouce qui permet d’avoir un aperçu des notifications, ce qui permet de limiter l’ouverture et la fermeture du téléphone. En dehors du fait que l’écran peut être plié pour prendre une taille plus grande, il n’y a pas vraiment grande innovation ici.Pour certains, ces téléphones pliables sont plus une question de mode qu’autre chose. En effet, si comme le Z Fold, on souhaite avoir une tablette et un téléphone, pourquoi ne pas prendre une tablette séparément, et mieux, qui est encore plus grande ? D’aucuns diront que les téléphones pliables ont l’avantage de permettre à son détenteur de s’affranchir de deux appareils en possédant un 2 en 1. Mais cela a un coût. Les prix de ces appareils sont encore prohibitifs. 1 799 dollars au lancement du Z Fold 3 et 999 dollars pour le Z Flip 3 au lancement. Quand on voit les caractéristiques, en dehors du fait qu’ils soient pliables, ces téléphones n’apportent pas grande valeur ajoutée. De même, les nouveaux téléphones pliables ont hérité du problème de nappe que connaissaient les téléphones à clapet d’antan. Avec les téléphones à clapet, l’on observait indéniablement un dysfonctionnement de l’écran à force de fermer et ouvrir le téléphone. La nappe qui reliait le circuit imprimé à l’écran ne manquait pas de rendre l’âme sous le poids des nombreuses ouvertures et fermetures. Avec ces téléphones pliables, la situation semble s’être guère améliorée. De même, ces écrans pliables qui sont soumis à beaucoup de contraintes du fait des fermetures et ouvertures incessantes rendent leur durabilité douteuse, en dépit des arguments marketing des fabricants.Juhani Lehtimäki qui s’est laissé convaincre par les éloges faits à l’endroit du Galaxy Z Flip 3 l’a appris à ces dépens. Après avoir acheté cet appareil à 1 099 euros pour remplacer son Pixel 4 qui a pris de l’âge, Lehtimäki l’a utilisé pendant un peu moins de 3 mois et franchement, il en était conquis. Cependant, un jour, alors qu’il sortait le téléphone de sa poche, il a aperçu une tache noire sur l’écran. Au fil des heures, la tâche a commencé à recouvrir tout l’écran du Galaxy Z Flip 3.Vu que l’appareil était encore sous garantie, il l’a envoyé à Samsung pour réparation. Espérant retrouver son appareil dans son état d’origine, voici ce que l’entreprise lui aurait déclaré ceci :».Face à ces arguments que Lehtimäki réfute en bloc, il avance qu’il n’a pas laissé tomber le téléphone ni fait quoi que ce soit qu’il considère déraisonnable avec le téléphone. Il a à peine 3 mois et les 2 derniers mois il était dans l’étui officiel de Samsung, soutient-il. Mais Samsung lui réclame 304,00 euros pour réparer l’écran qu’il considère s’être cassé en utilisation normale et non par des dommages causés par lui comme le prétend Samsung.Pour Lehtimäki, vu que le pliable est encore à ses débuts, il n’est pas surprenant que l’écran ait connu une défaillance. Mais ce qui l’horripile, c’est le fait que le téléphone Samsung trouve de fausses excuses pour ne pas le réparer. Selon lui, Samsung force ses clients adopteurs précoces à supporter les risques de la nouvelle technologie. Sur la base de cette mauvaise expérience, Lehtimäki remet en cause la fiabilité des téléphones pliables et s’engage à ne plus acheter de téléphones en général auprès de Samsung.Pour ceux qui ont depuis longtemps décrié la fragilité des téléphones portables, cette expérience vient à nouveau apporter de l’eau à leur moulin. Mais tous les utilisateurs rencontrent-ils ce genre de problèmes ?Source : Blog de Lehtimäki Quels commentaires faites-vous de cette affaire ?Possédez-vous un téléphone pliable ? Pourquoi ?Selon vous, les téléphones pliables sont-ils fiables ?