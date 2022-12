M. Musk a déclaré que les discours haineux avaient diminué d'un tiers la semaine dernière, mais cette étude indique qu'ils ont augmenté au cours de la période où il a acquis l'entreprise.En moyenne, environ 1 300 tweets ont fait état d'insultes contre les personnes de couleur qui apparaissent continuellement et quotidiennement sur l'application, juste avant qu'Elon Musk n'en prenne le contrôle.Ce chiffre est ensuite passé à 3 880 après son acquisition de la plateforme. Le chiffre est passé à 4650 lorsque Musk a fait ses déclarations sur le fait que la haine était si faible sur l'application.Les insultes à l'encontre de 62 % de la population transgenre ont donc augmenté depuis que Twitter a un nouveau dirigeant, ce qui représente environ 5100 tweets par jour, confirme l'étude. Ces données ont été mises en avant par Brandwatch, qui est considéré comme un outil de premier plan pour déterminer les analyses sur les médias sociaux. Elles comprennent également des tweets provenant de différents endroits du globe et sont rédigées en anglais.Dans un tweet effectué à la mi-novembre par Musk, il était indiqué que tous les tweets à caractère haineux seraient débusqués sur la plateforme et limités au point d'être démonétisés. De cette façon, les utilisateurs ne tomberaient pas trop souvent sur ces messages, à moins qu'ils ne les recherchent vraiment.Mais dans les cas où le nombre de vues était au plus bas, les chercheurs de cette étude ont constaté que l'engagement pour les messages liés à des discours haineux est si élevé depuis que Musk a commencé à prendre le contrôle de l'entreprise.Les gens s'engagent beaucoup plus sur ces messages, les likes, les réponses et les retweets liés aux insultes étant très élevés, surtout dans les semaines qui ont précédé le lancement de Twitter 2.0. Et s'il fallait le mettre en chiffres, les discours de haine ont augmenté de 50 %.Le rapport contredit fondamentalement ce que Musk a déclaré. Musk n'a donc certainement pas apprécié la nouvelle et a qualifié le rapport de totalement faux.De la même manière, il s'est engagé à mettre en place des statistiques quotidiennes pour la publication de données et dit qu'il maintient toutes les impressions qui se présentent concernant les discours de haine.Depuis que Musk a décidé de prendre la direction de Twitter, de nombreux changements sont intervenus. Les décisions ont été erratiques et la modération a disparu. Des sondages ont été réalisés qui laissent entrevoir la prochaine action du chef de Twitter.Son idée de créer un conseil de modération sur Twitter est également passée à la trappe. Et avec le retour de Trump sur l'application, on ne peut que se demander ce qui pourrait bien se passer ensuite.Source : Center for Countering Digital HateTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Avez-vous noté pus de messages haineux sur Twitter depuis la prise de contrôle d'Elon Musk ?