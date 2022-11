Envoyé par escartefigue Envoyé par

Du coup, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un mot valise, chacun y mettant ce qu'il a envie d'y mettre. Ne connaissant pas le sens du terme "Woke", même si j'en perçois les contours avec ce qui se dit ici, j'ai fait quelques recherches sur la toile.Si on en croit cet article du monde :Le terme serait plutôt positif, même s'il peut inspirer des craintes, comme tout mouvement de masse.Du coup, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un mot valise, chacun y mettant ce qu'il a envie d'y mettre.

Le terme a énormément évolué en peu de temps.J'ai vu ses premières apparitions chez des amis militants LGBT pour lesquels un woke était une personne qui avait conscience des inégalités systémiques entre les gens.quelques semaines plus tard le terme apparaissait dans des médias classiques (le youtube "standard", quelques chroniqueurs d'emissions)Le terme a vraiment percé quand des politiques de droite et d'extrême droite ont commencé à condamner les wokistes (avant on disait SJW) et le wokisme. Le woke etait devenu wokiste et venait de devenir une personne qui s'indigne (essentiellement sur Twitter) et critique la moindre attitude qui pourrait être l'expression d'un privilège d'une personne vis à vis d'une autre.La gauche a décidé de ne pas se prononcer voir de monter dans le même train pour condamner ces extrémistes twitter.La définition initiale ayant été abandonnée par tous, je n'entends plus aucun militant LGBT utiliser ce terme.C'est devenu un terme utiliser par "les droites" pour regrouper tous les pro-LGBT, antiracistes, anticoloniaux qui parlent trop fort. Et comme le terme est vague on peut y mettre les islamogauchistes, les communistes, certains vegans etc.Cette histoire est un masterclass de maitrise de la communication par les droites.C'est aussi un exemple de la déconnexion des gauches avec certaines luttes qui leur sont quasi offertes.C'est aussi la preuve de la faiblesse du militantisme inclusif français, qui récupère les luttes américaines sans les en prendre le contrôle. (les luttes inclusives américaines et européennes n'ont pas tout à fait ni les même enjeux ni les même formes de luttes efficaces)