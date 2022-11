Le 16 novembre, le nombre d'inscriptions s'élevait en moyenne à plus de deux millions par jour au cours des sept derniers jours, soit une hausse de 66 % par rapport à la même semaine en 2021, a indiqué M. Musk dans un tweet publié samedi en fin de journée.Il a également indiqué que les minutes actives des utilisateurs atteignaient un niveau record, avec une moyenne de près de 8 milliards de minutes actives par jour au cours des sept derniers jours à compter du 15 novembre, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même semaine l'année dernière.Les impressions de discours haineux ont diminué au 13 novembre par rapport à octobre de l'année dernière.Selon M. Musk, les usurpations d'identité signalées sur la plateforme ont connu un pic au début du mois, avant et après le lancement de Twitter Blue.M. Musk, qui dirige également la société de fusées SpaceX, la startup Neuralink spécialisée dans les puces cérébrales et la société de construction de tunnels Boring Company, a déclaré que l'achat de Twitter accélérerait son ambition de créer une " Everything App " appelée X.Selon le tweet, le "Twitter 2.0 The Everything App" de Musk aura des fonctionnalités telles que des messages directs (DM) cryptés, des tweets longs et des paiements.Dans un autre tweet, tôt dimanche, Musk a déclaré qu'il voyait un "".Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?Twitter pourra-t-il atteindre le milliard d'utilisateurs mensuels d'ici quelques mois, à votre avis ?