Après avoir raté le premier lancement du système de vérification "power to the people" de Twitter, Elon Musk a déclaré que le réseau social allait provisoirement déployer un nouveau système de vérification multicolore la semaine prochaine. Le propriétaire de Twitter a déclaré que, dans le cadre de ce système, les entreprises obtiendront une coche dorée, les représentants du gouvernement une coche grise (probablement similaire à la coche "officielle" qu'il expérimente actuellement avec certains comptes importants) et la coche bleue sera dédiée aux individus, même s'ils ne sont pas des célébrités. Cela signifie que la coche bleue sera utilisée avec les anciens comptes vérifiés et les personnes qui achètent le nouveau plan payant de Twitter à 8 dollars par mois.Musk a ajouté que l'entreprise a pour objectif d'authentifier manuellement toutes les vérifications avant que le nouveau système de vérification ne soit mis en service. On ne sait pas très bien ce qu'il entend par là, car les abonnés à Twitter Blue obtiendront une coche bleue. En outre, les effectifs réduits de Twitter seront contraints de vérifier manuellement chaque vérification afin d'éviter toute usurpation d'identité ou tout spam.Musk a également expliqué que les individus peuvent avoir un deuxième petit logo pour indiquer s'ils font partie d'une certaine organisation. Cette organisation doit également vérifier que la personne la représente ou travaille avec elle d'une manière ou d'une autre. Il a ajouté que la décision d'appliquer une coche bleue à tous les comptes individuels a été prise car la notabilité d'une personne est une question subjective.Au début du mois, Musk a mis en pause le programme Twitter Blue remanié et a déclaré qu'il reprendrait le 29 novembre. Cependant, cette semaine, le PDG de Tesla a mis ce plan en attente. Notamment, c'est la première fois qu'il a parlé d'utiliser plusieurs couleurs pour la vérification.Il s'avère que proposer des coches dites vérifiées pour un abonnement mensuel de 8 dollars sans vérifier réellement les identités n'était pas une idée brillante. Après que Musk ait ignoré les avertissements du personnel de Twitter chargé de la confiance et de la sécurité, les abonnements payants à Twitter Blue ont été lancés et ont rapidement conduit certains comptes "vérifiés" à se faire passer pour des personnalités publiques et des marques notables, faisant fuir les annonceurs de la plateforme "à haut risque". Musk a depuis déclaré que la société ne relancerait pas Twitter Blue tant que « nous ne serions pas sûrs qu'aucune usurpation d'identité significative ne se produise ».Il n'a pas précisé si ce nouveau schéma de vérification interviendra en même temps que le déploiement de la relance de Twitter Blue. Il est probable que cette relance de la vérification soit destinée aux comptes vérifiés existants, aux entreprises et aux représentants du gouvernement, et non aux abonnés payants, pour le moment.Twitter a pris une autre mesure pour arrêter le spam et les faux comptes lors du relancement de Twitter Blue. La semaine dernière, la société a modifié ses conditions afin que les comptes nouvellement créés doivent attendre 90 jours à compter de la date de création du compte avant de pouvoir acheter un abonnement Twitter Blue.Lorsque Twitter, dirigé par Musk, a déployé pour la première fois le nouveau programme de vérification le 9 novembre, de nombreux comptes ont commencé à se faire passer pour des marques, des athlètes et des célébrités. Cela a amené Twitter à interrompre immédiatement le projet. Maintenant, il prend toutes les mesures possibles pour éviter que ce genre de chaos ne se reproduise. Cette agitation a conduit plusieurs entreprises, dont General Motors (GM.N) et United Airlines (UAL.O), à interrompre ou à retirer leurs publicités sur la plateforme. Selon Musk, le nombre d'utilisateurs de Twitter n'a toutefois jamais été aussi élevé.Musk a licencié des milliers d'employés de Twitter et a demandé aux travailleurs restants de s'engager à travailler « de longues heures à haute intensité » ou de partir. Et il ya quelques heures, il a déclaré que Twitter offrirait à tous les comptes suspendus « une amnistie générale » à partir de la semaine prochaine, en fonction du résultat du sondage qu'il a organisé il y a quelques jours.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?